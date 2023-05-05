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5 мая, 2023
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AnTuTu опубликовал рейтинг субфлагманов за апрель

AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов в субфлагманской ценовой категории по итогам апреля 2023 года.

С большим отрывом от конкурентов рейтинг возглавляет смартфон Redmi Note 12 Turbo набравший 965 589 баллов. В нем установлен процессор Snapdragon 7+ Gen 2, сравнимый по мощности с прошлогодним флагманом Snapdragon 8+ Gen 1. Остальные смартфоны в рейтинге оснащены процессорами от MediaTek.

На втором месте расположился iQOO Neo7 SE (856 750), на третьем — Redmi K60E (841 225).

Статистика AnTuTu была собрана в период с 1 по 30 апреля 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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