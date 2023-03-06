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7 марта, 2023
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В Microsoft Edge появилось ИИ-масштабирование для улучшения качества видео

Microsoft

Компания Microsoft объявила о поддержке технологии масштабирования Video Super Resolution для браузера Edge, которая предназначена для улучшения качества воспроизводимого видео. Разработка компании совместима с большим количеством видеокарт. Воспользоваться преимуществами технологии смогут владельцы видеокарт NVIDIA GeForce линейки RTX (серии 20, 30 и 40), а также AMD Radeon RX 5700–7800.

Масштабирование с использованием алгоритмов искусственного интеллекта работает с видео, разрешение которых ниже 720p (но не менее 192 пикселей по ширине или высоте). Кроме того, видео не должно иметь DRM-защиты, поэтому для Netflix и других служб потокового видео, масштабирование работать не будет.

Microsoft отмечает, что для работы функции компьютер должен питаться от сети — при питании от аккумулятора она отключается. В перспективе Microsoft пообещала добавить поддержку Video Super Resolution для систем с несколькими видеокартами и гибридными чипами.

Нововведение уже доступно примерно 50% пользователей тестовой версии браузера Edge Canary.  Если функция не заработала автоматически, для ручной активации достаточно прописать команду edge://flags/#edge-video-super-resolution в адресной строке браузера. Когда алгоритм работает, в адресной строке появляется значок «HD» (клик на него включает/отключает технологию).

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