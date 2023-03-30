QNAP выпускает бета-версию QTS 5.1.0 c модулем искусственного интеллекта Hailo-8

Компания QNAP Systems выпустила бета-версию операционной системы QTS 5.1.0 NAS, которая предоставляет высокоэффективное и экономичное решения для хранения данных, ориентированное на IТ-бизнес с широким набором функций, включая мультиканальный SMB Multichannel, делегированное администрирование, ускоренное подписывание SMB, автоматическую замену дисков RAID, поддержку модуля искусственного интеллекта Hailo-8 и управление несколькими устройствами через облачную платформу.

Основные возможности QTS 5.1.0:

Многоканальный SMB для повышения пропускной способности и отказоустойчивости сети.

Многоканальный SMB объединяет несколько сетевых подключений, чтобы максимизировать доступную полосу пропускания с более высокими скоростями передачи, что идеально подходит для передачи больших файлов и мультимедиа. Многоканальность SMB также обеспечивает отказоустойчивость сети для предотвращения прерывания обслуживания.

Поддерживает AES-128-GMAC для ускорения подписывания SMB.

QTS 5.1.0 поддерживает ускорение подписи AES-128-GMAC (только в клиентах Windows Server 2022 и Windows 11), что не только значительно повышает эффективность подписи данных по сравнению с SMB 3.1.1, но также улучшает использование центрального процессора NAS, обеспечивая лучший баланс безопасности и производительности.

QNAP Authenticator повышает безопасность входа в систему NAS

Мобильное приложение QNAP Authenticator доступно для настройки двухэтапного процесса входа в учетные записи NAS, включая одноразовые пароли, сканирование QR-кода и подтверждение входа. Вход без пароля также поддерживается.

Делегированное администрирование повышает эффективность управления и безопасность данных.

Администраторы NAS могут делегировать 8 типов ролей другим пользователям с определенными разрешениями на задачи управления и данные NAS.

Автоматическая замена дисков RAID на запасные перед потенциальным сбоем. Если обнаружены потенциальные ошибки диска, система автоматически перемещает данные с затронутого диска в группе RAID на резервный диск до того, как данные на затронутом диске будут полностью повреждены. Это сокращает время и риски, связанные с перестроением RAID, что значительно повышает надежность системы. В QTS 5.1.0 интегрировано больше инструментов для проверки работоспособности HDD/SSD.

Улучшенный анализ работоспособности дисков и прогнозирование сбоев.

ULINK DA Drive Analyzer использует облачный искусственный интеллект для прогнозирования выхода из строя диска. Теперь он поставляется с усовершенствованным пользовательским интерфейсом, который позволяет пользователям четко идентифицировать информацию о диске в каждом отсеке/слоте, оценку срока службы и журнал загрузки.

Мониторинг и управление несколькими NAS с помощью платформы AMIZ Cloud Orchestrator.

AMIZ Cloud, централизованная облачная платформа управления, может удаленно контролировать не только оборудование для виртуализации сети QuCPE, но и NAS QNAP. Она позволяет удаленно отслеживать ресурсы NAS и состояние системы, проводить обновления встроенного ПО и выполнять пакетную установку/обновление/запуск/остановку приложений.

Модуль искусственного интеллекта Hailo-8 M.2, чтобы улучшить интеллектуальное наблюдение с гораздо меньшими общими затратами.

Получить больше информации о бета-версии QTS 5.1.0 можно на странице https://www.qnap.com/go/qts/5.1.0.

Бета-версия QTS 5.1.0 доступна в Центре загрузки.