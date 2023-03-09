Google выпустил Android 14 Developer Preview 2

Компания Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 14, которая предназначена для разработчиков. Установить новую версию могут только владельцы смартфонов Pixel 4a 5G, Pixel 5/5a, Pixel 6/6 Pro/6a, Pixel 7/7 Pro.

Основные нововведения в Android 14 Developer Preview 2:

Появилась функция оповещения об уведомлении мерцанием вспышки или дисплея. («Настройки» → «Спец. возможности»);

Появился пункт NFC Launch, контролирующий список приложений, которые могут запускаться при сканировании NFC-метки. («Настройки» → «Приложения» → «Специальный доступ»);

Новый параметр в настройках USB-подключения, который позволяет использовать смартфон в качестве веб-камеры. Пока не работает;

Новый раздел «Региональные настройки» позволяет настроить единицы измерения температуры, первый день недели и системы нумерации («Система» → «Языки»);

В приложении «Обои и стиль» появился раздел для редактирования стиля часов на экране блокировки. Функция пока не работает;

Превью обоев в приложении «Обои и стиль» теперь отображается в полноэкранном режиме по умолчанию;

Медиаплеер снова получил переливающийся эффект при взаимодействии с его элементами. Впервые эффект появился в Android 13 QPR2 Beta 1;

Однострочный дизайн виджета «Самое главное» (At a Glance) на экране блокировки.

Согласно дорожной карте, в апреле выйдет первая публичная бета-версия Android 14, в мае и июне — вторая и третья, а в июле оставшиеся тестовые версии ОС. Релиз состоится в августе-сентябре.

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