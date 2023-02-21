Вышло стабильное ядро Linux 6.2

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил стабильный релиз ядра Linux 6.2. Размер патча составляет 62 Mb. В Linux 6.2 принято 16843 исправления от 2178 разработчиков. Около 42% всех представленных в ядре Linux 6.2 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 16% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 4% изменений связаны с файловыми системами, а 3% — с внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.2:

Разрешено включение в состав ядра кода и изменений, поставляемых под лицензией Copyleft-Next 0.3.1;

Улучшенная реализация RAID5/6 в Btrfs;

Новый метод защиты от уязвимости Retbleed в CPU Intel и AMD;

Продолжение интеграции поддержки языка Rust;

Доработки в драйвере exFAT — значительно ускорены операции создания файлов и каталогов;

Удаление пакетного драйвера для CD/DVD, который был объявлен устаревшим в 2016 году;

Переработанный код обработки прерываний MSI (Message-Signaled Interrupts);

Добавление возможности регулирования потребления памяти при отложенной записи;

Добавление для TCP механизма балансировки PLB (Protective Load Balancing);

Добавление гибридного механизма защиты потока выполнения команд (FineIBT);

Добавление для IPv6 поддержки PLB (Protective Load Balancing);

Добавление поддержки 800-гигабитных линков;

Возможность определения в BPF собственных объектов и структур данных;

Добавление в состав утилиты rv (Runtime Verification), предназначенной для проверки корректности работы на высоконадежных системах, гарантирующих отсутствие сбоев;

Снижение энергопотребления в реализации блокировок RCU;

Поддержка дискретных видеокарт Intel Arc (DG2/Alchemist) и улучшенная поддержка GPU Meteor Lake;

Поддержка смартфонов и планшетов Sony (Xperia 10 IV, 5 IV, X и X compact, OnePlus One, 3, 3T и Nord N100, Xiaomi Poco F1 и Mi6, Huawei Watch, Google Pixel 3a, Samsung Galaxy Tab 4 10.1;

Поддержка ARM SoC и плат Apple T6000 (M1 Pro), T6001 (M1 Max), T6002 (M1 Ultra), Qualcomm MSM8996 Pro (Snapdragon 821), SM6115 (Snapdragon 662), SM4250 (Snapdragon 460), SM6375 (Snapdragon 695), SDM670 (Snapdragon 670), MSM8976 (Snapdragon 652), MSM8956 (Snapdragon 650), RK3326 Odroid-Go/rg351, Zyxel NSA310S, InnoComm i.MX8MM, Odroid Go Ultra.

Скачать новое ядро можно на официальном сайте проекта.