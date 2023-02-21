Представлен бюджетный смартфон POCO C55

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил в Индии новый бюджетный смартфон C55. Производитель называет модель игровым смартфоном: «самый мощный чипсет в сегменте» и высокая частота GPU.

POCO C55 оборудован 6,71-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+. Его защиту обеспечивает стекло Panda Glass. Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Hz, а частота дискретизации сенсора — 120 Hz. Фишка новой модели — пластиковая задняя панель с имитацией кожи. Панель имеет специальное покрытие и рельеф, чтобы пользователю казалось, что он держит кожаный смартфон.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G85 с 4/6 Gb ОЗУ (LPDDR4X) и 64/128 Gb ПЗУ (eMMC 5.1). Встроенную память можно расширить при помощи карт microSD (до 1 Tb). Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB-C, NFC, 3,5 мм аудиоразъем и защита от пыли и брызг по стандарту IP52. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Габариты — 168.8 x 76.4 x 8.8 мм, вес – 192 гр. В качестве операционной системы используется Android 12 с интерфейсом MIUI 13.

POCO C55 будет предложен в трех цветах корпуса: Cool Blue, Power Black и Forest Green. Продажи стартуют 28 февраля. Цены: 4/64 Gb — $102, 6/128 Gb — $120.

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