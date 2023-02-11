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11 февраля, 2023
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В продажу поступил учебник для вузов «PHP Web proqramlaşdırma dili»

PHP Web proqramlaşdırma dili

В продажу поступил учебник «PHP Web proqramlaşdırma dili», изданный типографией Şərq Qərb. Издание на азербайджанском языке представляет собой учебник для специалистов, работающих в области веб-программирования и людей, желающих сделать первые шаги в этой сфере. Также учебник «PHP Web proqramlaşdırma dili» получил одобрение, как пособие для студентов и выпускников высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Информатика» и другим специальностям, связанным с информационными технологиями.

Книга содержит 15 глав, посвященных установке и работе с PHP, использованию программного обеспечения, а также включает примеры кода и вопросы обеспечения безопасности. В каждом разделе представлены примеры программ, практические задачи и способы их решения для более глубокого понимания заданной темы.

Авторами учебника «PHP Web proqramlaşdırma dili» являются Рашад Алиев, Zend Certified PHP Engineer), CEH (Certified Ethical Hacker) и Алекпер Алиев, доктор технических наук.

Приобрести учебник «PHP Web proqramlaşdırma dili» можно в сети магазинов LIBRAFF. Корпоративные заказчики могут заполнить форму заказа на сайте по этой ссылке. Желающие также могут воспользоваться услугами библиотеки Университета Хазар, библиотеки Бакинского Государственного Университета, Президентской библиотеки, Национальной библиотеки Азербайджана им. М.Ф.Ахундова и других библиотек Баку.

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