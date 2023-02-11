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11 февраля, 2023
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Google интегрирует чат-бот Bard в ChromeOS

Google Bard

Компания Google работает над интеграцией своего чат-бота Bard в ChromeOS, об этом пишет 9to5google.

В свежем наборе изменений кода системы обнаружилось, что в CrhomeOS появится Conversational Search (Разговорный поиск) в качестве экспериментальной функции. Bard заменит встроенные функции поиска системы, который ищет заданное и в интернете, и в системе.

Также сообщается, что чат-бот будет появляться в отдельном всплывающем окне, подобно Google Assistant. Будет доступна история разговора и панель поиска.

Так как работа Google над переносом Bard на ChromeOS только началась, владельцы Chromebook, скорее всего, смогут опробовать его не раньше версии 112 в апреле или 113 в мае. В последнем случае его появление, скорее всего, совпадет с ежегодной конференцией Google I/O, время проведения которой пока не объявлено.

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