Определены победители розыгрыша поощрительной лотереи «ASUS Brand Store — 3 года»

По случаю трехлетия магазина «ASUS Brand Store» компании «Azerbaijan Technologies» с 12 ноября 2022 года по 31 января 2023 года проводилась поощрительная лотерея. 10 февраля 2023 года в магазине ASUS Brand Store (по адресу ул. 28 Мая, 9/11) были определенны 12 победителей лотереи.

Общий призовой фонд розыгрыша составлял 12 новых моделей: по 3 модели из четырех разных линеек, принадлежащих всемирно известному поколению ноутбуков бренда ASUS (ASUS ROG Strix G15, ASUS TUF Gaming F15, ASUS ZenBook 14 и ASUS VivoBook 15). В розыгрыше приняли участие более 500 покупателей магазина. Выигрышные билеты были опубликованы на официальном сайте компании «Azerbaijan Technologies».

ASUS Brand Store -первый и единственный официальный магазин ASUS в нашем регионе. Магазин работает с декабря 2019 года и всего за 3 года завоевал большое доверие покупателей. ASUS Brand Store — место большого разнообразия, разумных цен и новинок, который всегда радует своих покупателей различными акциями и подарками. Следует отметить, что магазин порадует покупателей ноутбуками с процессорами Intel 13-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4000 Series, которые были представлены на мировом рынке в январе этого года и уже поступили в продажу в Баку!