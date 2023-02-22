В GeForce Now появятся игры для Xbox — Nvidia поддерживает сделку Microsoft по покупке Activision

Компании Microsoft и Nvidia подписали десятилетнее соглашение о переносе игр для Xbox в потоковый игровой сервис GeForce Now, передает CNBC. Об этом объявил президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) на пресс-конференции в Брюсселе, в попытке убедить европейских регуляторов одобрить приобретение Activision Blizzard.

Ранее Nvidia была против запланированного Microsoft приобретения Activision Blizzard за $69 млрд. Теперь компания поддерживает сделку, говорится в заявлении. Если сделка состоится, то в рамках соглашения, Microsoft обязался выпускать в облачном сервисе GeForce Now все доступные на ПК игры собственного производства и проекты Activision Blizzard (включая Call of Duty) в течении 10 лет.

«Объединение невероятно богатого каталога лучших игр для Xbox с высокопроизводительными потоковыми возможностями GeForce Now сделает облачные игры популярным предложением, которое понравится геймерам всех уровней интереса и опыта», — сказал старший вице-президент Nvidia по GeForce Джефф Фишер (Jeff Fischer).

Он добавил, что «все больше самых популярных игр в мире теперь будут доступны из облака одним щелчком мыши, в них смогут играть миллионы геймеров».

Microsoft рассчитывает расширить свое игровое подразделение, на долю которого приходится 9% от общего дохода компании. С помощью сервиса Game Pass геймеры получают доступ к библиотеке игр за $9,99 в месяц. Поглощение Activision добавит в Game Pass несколько популярных игр. У GeForce Now сейчас более 25 млн. пользователей, Microsoft заявила в 2022 году, что на Game Pass подписались 25 млн. человек. Пользователи GeForce Now по соглашению смогут транслировать через облако игры, которые они покупают в App Store от Microsoft, а также игры из магазинов приложений Epic Games и Steam.

Соглашение с Nvidia последовало спустя несколько часов после анонса аналогичного договора Microsoft с Nintendo. Компания Sony по-прежнему выступает против сделки.

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