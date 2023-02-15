Цифровая трансформация с «Technofusion»!

В современном мире цифровая трансформация является одной из основных тенденций в сфере финансов, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других областях по всему миру. Уже на протяжении многих лет мы наблюдаем как государственный, так и частный сектор рассматривают цифровую трансформацию как единственный путь развития, который предполагает внедрение новых технологий в бизнес-процессы, установку современного оборудования или программного обеспечения, а также кардинальные изменения в управлении, корпоративной культуре и внешних коммуникациях. Многие страны и компании пытаются добиться широкого применения цифровой трансформации и внедрить технологию блокчейн. Азербайджан тоже активно изучает и внедряет передовой опыт в использовании самых последних инновационных решений.

В нашей стране проекты в направлении цифровизации и цифровой трансформации широко применяются как в частном секторе, так и в государственных учреждениях. Одним из самых успешных, инновационных и уникальных проектов, реализованных в этой сфере, является создание единого реестра спортсменов на основе технологии блокчейн. В реестре, созданном ООО «Technofusion», который предоставляет качественные решения, связанные с блокчейном и цифровой трансформацией, все персональные данные спортсменов защищены надёжными криптографическими алгоритмами.

Единый реестр на основе блокчейна служит повышению прозрачности

Одним из наиболее важных и инновационных преимуществ данной платформы для регистрации спортсменов на мероприятия, проводимые под руководством Национального Aнтидопингового Aгентства Азербайджана (AMADA), является использование частного блокчейна — Hyperledger Iroha, благодаря которому достигнутые спортсменами результаты не подлежат сомнению. С помощью данного решения спортивные федерации и клубы смогут регистрировать своих спортсменов для участия в текущих мероприятиях, а на личных страницах спортсменов будут отображаться подтверждённые блокчейном записи об их участии в мероприятии и занимаемых ими местах. По словам Александра Куклина, руководителя направления Data Science компании «Technofusion», этот проект позволит оценить совершенство технологии блокчейн в реальной жизни.

Шафак Гусейнли, директор AMADA, также отметил, что создание этого реестра является очередным нововведением, представленным антидопинговому миру в направлении прозрачности.

«Использование технологии блокчейн поможет предотвратить риски утери или фальсификации данных о спортсменах. В базе данных, созданной на основе блокчейн, невозможно ничего удалить или провести замену блока. Вся личная информация о спортсмене будет защищена сильнейшими криптографическими алгоритмами. Это сделает мир антидопинга более прозрачным и чистым» — сказала директор AMADA Шафаг Гусейнли.

Цифровизация в стране не обошла стороной и аграрный сектор. Отвечая на запрос создать инновационную платформу, помогающую трансформировать бизнес в цифровую систему, компания «Technofusion» разработала решение для маркировки сельскохозяйственной продукции, растений на территории страны. Cозданная на базе блокчейна уникальная платформа служит повышению эффективности процессов.

Эффективность в сельском хозяйстве повышается с помощью технологии блокчейн

«Technofusion» внёс свой вклад также в процесс повышения эффективности в сельском хозяйстве. Посредством созданной платформы на базе публичного блокчейна Algorand заказчик смог решить ряд ключевых проблем, а конкретно:

создать единую базу растений/производителей

провести точную связь между партией растений и пробами, отправленными на анализ

связать выданные сертификаты качества с партиями растений

выдавать, а также своевременно отзывать сертификаты качества, оперативно информируя об этом потенциального покупателя.

Предотвращение продажи некачественной продукции, обеспечение безопасности пищевых продуктов, рыночного оборота качественной семенной продукции и др.

Таким образом, цифровая трансформация предлагает нам широкий диапазон возможностей. В современном мире невозможно избежать цифровой трансформации, которая является одним из основных требований практически во всех сферах нашей жизнедеятельности. «Technofusion» также пытается соответствовать текущим требованиям в различных областях страны с помощью предлагаемых решений, чтобы способствовать повышению эффективности и прозрачности.

Шагните уверенно в цифровую трансформацию с «Technofusion»

Цифровая экономика вносит неоценимый вклад в ускорение процесса экономического развития, стимулируя рост инноваций и производительности, создавая условия для производства более качественных товаров и услуг с меньшими затратами за счёт цифровизации секторов и рынков.

Благодаря цифровой трансформации вы сократите свои операционные расходы, повысите производительность и улучшите коммуникацию с клиентами. Возможности технологии блокчейн и цифровой трансформации безграничны. Эксперты «Technofusion» всегда к вашим услугам, чтобы помочь в поиске и разработке решений, а также в использовании всех преимуществ цифровой трансформации. Вы можете связаться с нами по телефону +994 12 497 04 39 или написать на наш адрес электронной почты, чтобы уверенно шагнуть к развитию и добиться успеха благодаря новейшим решениям, которые мы подготовим для вас.

Следует отметить, что «Technofusion» был основан в 2016 году и с тех пор предоставляет услуги интеграции и консалтинга высокого уровня клиентам в Азербайджане, Грузии и странах Центральной Азии. Партнёрами компании являются мировые поставщики информационно-коммуникационных технологий Microsoft, Oracle, Cisco, Dell, Huawei и др. Получить более подробную информацию о продуктах и услугах Technofusion можно на страницах LinkedIn, Facebook и Instagram.