Ultra Technologies объявляет о старте программы стажировки для Java-разработчиков

Компания Ultra Technologies объявляет о программе стажировки для Java-разработчиков! К соискателям предъявляются следующие требования:

высшее образование в соответствующей области,

минимальные навыки программирования,

предпочтение отдается тем, у кого есть фундаментальные знания Java.

Стажеры, успешно завершившие программу стажировки, в конечном итоге будут трудоустроены и станут членами семьи Ultra Technologies!

Для участия в программе необходимо отправить CV на электронный адрес [email protected] с пометкой «Java Developer Intern». Заявки принимаются до 10 февраля 2023 года включительно.