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7 февраля, 2023
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Ultra Technologies объявляет о старте программы стажировки для Java-разработчиков

Java

Компания Ultra Technologies объявляет о программе стажировки для Java-разработчиков! К соискателям предъявляются следующие требования:

  • высшее образование в соответствующей области,
  • минимальные навыки программирования,
  • предпочтение отдается тем, у кого есть фундаментальные знания Java.

Стажеры, успешно завершившие программу стажировки, в конечном итоге будут трудоустроены и станут членами семьи Ultra Technologies!

Ultra Technologies

Для участия в программе необходимо отправить CV на электронный адрес [email protected] с пометкой «Java Developer Intern». Заявки принимаются до 10 февраля 2023 года включительно.

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