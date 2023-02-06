Ultra Technologies объявляет о старте программы стажировки для Java-разработчиков

Компания Ultra Technologies объявляет о программе стажировки для Java-разработчиков! К соискателям предъявляются следующие требования:
- высшее образование в соответствующей области,
- минимальные навыки программирования,
- предпочтение отдается тем, у кого есть фундаментальные знания Java.
Стажеры, успешно завершившие программу стажировки, в конечном итоге будут трудоустроены и станут членами семьи Ultra Technologies!
Для участия в программе необходимо отправить CV на электронный адрес [email protected] с пометкой «Java Developer Intern». Заявки принимаются до 10 февраля 2023 года включительно.