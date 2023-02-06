Илон Маск заявил, что уже спас Twitter от банкротства

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что он уже спас Twitter от банкротства, а теперь компания будет стремится к стадии безубыточности.

«Последние три месяца были предельно жесткими, поскольку пришлось спасать Twitter от банкротства, одновременно исполняя обязанности в Tesla и SpaceX. Никому не хотел бы пожелать такой боли. Twitter по-прежнему сталкивается с трудностями, но теперь движется к выходу на безубыточность, при условии, если мы сохраним темпы работы. Общественная поддержка очень важна!» — написал Илон Маск в эти выходные.

Также он добавил, что количество пользователей и время, проводимое ими в социальной сети Twitter, по-прежнему находятся на высоком уровне.

Недавно компании удалось выполнить первый платеж по кредиту на сумму $12,5 млрд. Начало выплат по долгам Twitter укрепило уверенность инвесторов в способности компании избежать банкротства в краткосрочной перспективе.

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