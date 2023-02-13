Supermicro добавляет серверы на базе ARM-процессоров Ampere® Altra® и Ampere Altra® Max для облачных приложений и прочих задач заказчиков

Supermicro, поставщик серверов и комплексных IТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения, хранения и 5G/edge, объявил о расширении линейки продуктов, в состав которой будет входить новая серия серверов R12 семейства MegaDC с процессорами на базе архитектуры ARM. Таким образом, Supermicro продолжает расширять линейку продуктов, представляя серверы на базе ARM с процессорами Ampere Altra и Altra Max. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с представителем ASBIS — дистрибьютора Supermicro на территории Азербайджана — Юрием Слухаем, старшим менеджером по развитию бизнеса серверных продуктов в регионе СНГ и Центрально-Восточной Европы.

— Почему компания Supermicro использует в своих новых решениях ARM архитектуру вместо X86?

— Мы трансформируемся в поставщика комплексных IТ-решений с серверами, поддержкой искусственного интеллекта в IТ, своими системами хранения, IoT и коммутаторами для ЦОД, программным обеспечением и услугами, одновременно поставляя передовые серверные системы, barebone-системы и материнские платы, шасси в больших объемах для наших канальных партеров, дистрибьюторов и интеграторов.

Как сказал Ивэн Тай, старший вице-президент Supermicro по управлению продуктами, «расширение и без того широкой линейки серверных продуктов Supermicro дает нашим клиентам еще больше возможностей для решения конкретных рабочих задач. Мы можем предложить оптимизированные серверы приложений для быстро растущих клиентов по всему миру, используя наш подход Building Block Solutions».

— Для каких задач лучше всего подходят 128-ядерные процессоры Ampere Altra Max?

— В случае с процессорами Ampere Altra и Ampere Altra Max платформа использует единую унифицированную конструкцию материнской платы, ориентированную на облачные приложения, такие как облачные игры, видео по запросу, CDN, IaaS, базы данных, объектное хранилище, плотные VDI и решения Telco-Edge (распределенное устройство и централизованное устройство). Кроме того, новые R12 серверы решают несколько задач, связанных с облачными рабочими нагрузками, в частности, обеспечивают высокую производительность на ватт при выполнении масштабируемых рабочих нагрузок и тех, которые требуют отклика с очень малой задержкой.

— Совместимы ли новые процессоры с классическими операционными системами типа Windows или RedHat? И какие особенности свойственны архитектуре ваших новых ARM серверов?

— Линейки продуктов Supermicro MegaDC на базе центрального процессора ARM используют конструкцию Building Block, которая включает односокетную материнскую плату в паре с процессором от Ampere моделей Altra или Altra Max с поддержкой до 128 ядер на каждый сервер (в настоящее время самое большое количество ядер в серверной индустрии на сокет), до 4 Тb памяти DDR4 и модульную конструкцию, поддерживающую непревзойденные возможности ввода-вывода PCIe и хранилища на его базе. В перечне поддерживаемых операционных систем пока в основном Linux-среда: RedHat версий от RHEL 7.6 и до 8.5, а также CentOS 8.5 и Oracle 8.5. В дополнение к этому еще Rocky Linux 8.5 и поддержка Ubuntu 20.04.3, а также Debian Linux 11.1.0. Более подробную информацию вы можете получить на нашем корпоративном web-портале.

Линейка продуктов MegaDC включает ряд серверов с одним процессором Ampere Altra или Altra Max в форм-факторе 1U или 2U, с четырьмя графическими сопроцессорами (GPU) двойной ширины (FHFL), или до 24-x 2,5” NVMe дисков U.2 подключения с возможностью горячей замены. Кроме того, системы включают в себя встроенную резервную сеть 25GbE (SFP28) Ethernet с использованием чипа NVIDIA Mellanox CX4.

— Как внедрение новых ARM-серверов отразится на энергопотреблении масштабных IТ-систем заказчиков?

— Разработанная с высокоэффективным воздушным охлаждением линейка серверов Supermicro R12 на базе ARM была сертифицирована для работы при температуре окружающей среды до 350C (950F) для корпоративных приложений и 550C (1310F) для периферийных приложений. Уровень энергопотребления у самой старшей модели Ampere Alta MAX 250 W — против 350 W для старших моделей конкурентных чипов.

— Каковы финансовые показатели $/ядро? Это соотношение у вас выгоднее, чем у конкурентов?

— Использование облачных процессоров Ampere Cloud Native обеспечивает в 2-3 раза большую производительность на стойку при выполнении обычных облачных рабочих нагрузок, помогая клиентам лучше соответствовать требованиям масштабируемости облака сейчас и в будущем.

— Данные процессоры уже доступны для заказа на рынок Азербайджана?

— По всем вопросам приобретения уже можно обратиться к дистрибьютору Supermicro, которым является компания ASBIS Azerbaijan.

О Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — мировой лидер в области полных IТ-решений, оптимизированных для приложений. Компания Supermicro, основанная и работающая в Сан-Хосе, штат Калифорния, стремится первыми предлагать на рынке инновации для корпоративной, облачной, искусственной и 5G-телекоммуникационной/граничной ИТ-инфраструктуры. Продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах), используя глобальные операции для масштабирования и эффективности, и оптимизированы для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые вычисления). Удостоенный наград портфель решений Server Building Block Solutions позволяет клиентам оптимизировать свою конкретную рабочую нагрузку и приложение, выбирая из широкого семейства систем, построенных из наших гибких и многоразовых строительных блоков, которые поддерживают полный набор форм-факторов, процессоров, памяти, графических процессоров. , системы хранения данных, сетевые решения, решения для электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, естественным воздушным охлаждением или жидкостным охлаждением). Чтобы узнать больше о продуктах Supermicro на базе ARM, посетите https://www.supermicro.com/en/products/megadc.

Об ASBIS

Поставщик решений Supermicro в Азербайджане — компания ASBIS, ведущий проектный дистрибьютор, разработчик и поставщик продуктов, решений и услуг в области IТ и Интернета вещей. В сотрудничестве с мировыми производителями ASBIS предоставляет партнерам передовые технологии, а также мощную поддержку и экспертизу для реализации эффективных и коммерчески успешных решений. Узнать больше информации или запросить консультацию вы можете, перейдя по ссылке https://www.asbis.az/. Телефон: +994 51 232 88 93. E-mail: [email protected].