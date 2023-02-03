На Twitch идет бесконечный сериал «Nothing, Forever», который создают нейросети

В декабре на платформе Twitch стартовал сериал под названием «Nothing, Forever», который создают нейронные сети. Шоу основано на американском ситкоме «Сайнфелд» и выглядит в стиле компьютерных квестов 90-х годов. Реплики создает языковая модель GPT-3 от компании OpenAI. Также применяются Stable Diffusion, DALL-E и Azure Cognitive Services.

«Nothing, Forever — это шоу ни о чем, которое длится вечно. Что-то вроде популярных ситкомов прошлого, за исключением того, что это никогда не заканчивается. Сериал всегда включен и работает 365 дней в году, а новый контент доставляется каждую минуту».

Помимо художественного оформления и закадрового смеха, все остальное в «Nothing, Forever» является результатом работы алгоритмов, включая диалоги, режиссуру, музыкальное сопровождение, расположение персонажей, продолжительность кадра и сцены. Так как сериал создают нейронные сети, без ошибок не обошлось — иногда персонажи говорят чушь и ведут себя странно, или просто зависая на месте или делая неуместные движения. Авторы сериала отмечают, что сериал может меняться, он развивается в зависимости от реакции аудитории.

Посмотреть «Nothing, Forever» можно по этой ссылке.

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