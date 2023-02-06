Представлены смартфоны POCO X5 и POCO X5 Pro

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил серию смартфонов среднего уровня X5, ориентированную на международный рынок. В линейку вошли две модели — POCO X5 и X5 Pro. Предустановлена операционная система Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Внешне смартфоны похожи, но у базовой модели грани скругленные, а у Pro-версии — плоские. Обе модели оснащены AMOLED-экранами с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и частотой сенсорного слоя 240 Hz. Максимальная яркость POCO X5 достигает 1200 нит, а у X5 Pro – 900 нит. Есть поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+.

В основе POCO X5 лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695, за графику отвечает Adreno 619. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb. Основная камера тройная: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 118°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.45).

Смартфон оснащен аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также в оснащение входят LTE, 5G, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, ИК-порт, GPS, NFC и 3,5 мм аудиоразъем. Есть сканер отпечатков пальцев, интегрированный в клавишу включения, двойные динамики и защита по стандарту IP53. Габариты и вес составляют 165,88 x 76,21 x 7,98 мм и 189 гр.

Цены на POCO X5: 6/128 Gb — $249, 8/256 Gb — $299.

POCO X5 Pro построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G, графика — Adreno 642L. Память аналогична базовой модели. В основную камеру входят датчики 108 Мп (Samsung HM2, f/1.9), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Есть возможность записи видео 4K/30 fps. По сравнению с прошлым поколением фотосъемка стала на 69% быстрее, а ночной режим ускорен на 38%. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Устройство получило аккумулятор емкостью5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, LTE, 5G, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, ИК-порт, GPS, NFC, 3,5 мм аудиоразъем, боковой сканер отпечатков пальцев, двойные динамики и защиту IP53. Габариты и вес составляют 162,91 x 76,03 x 7,9 мм и 181 гр.

Цены на POCO X5 Pro: 6/128 Gb — $299, 8/256 Gb — $349.

Сроки старта продаж смартфонов будут зависеть от региона. POCO X5 и POCO X5 Pro доступны в черном и синем цветах корпуса и по одной собственной расцветке — зеленая у X5 и желтая у X5 Pro.

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