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2 февраля, 2023
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OpenAI анонсировал платную версию ChatGPT за $20 в месяц

OpenAI ChatGPT

Компания OpenAI, разработчик нейросетевой модели ChatGPT, запустила тарифный план ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц, с которым пользователь получит больше возможностей.

Сообщается, что подписчики будут иметь доступ к чат-боту даже в периоды высокой нагрузки, им будет обеспечено более быстрое время отклика от ChatGPT, а также приоритетный доступ к обновлениям и новым функциям.

Изначально платная подписка ChatGPT Plus будет доступна только пользователям в США. Процесс приглашения подписчиков на основе открытого прежде листа ожидания начнется в следующие недели. Разработчики планируют расширить доступ к платной подписке, а также обеспечить ею пользователей из других стран и регионов.

В OpenAI подчеркнули, что бесплатная версия нейросети останется. Кроме того, изучается возможность запуска более дешевых тарифных планов, а также бизнес-планов и продажи пакетов данных.

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