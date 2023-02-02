AMD опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год

Компания AMD отчиталась за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год. За отчетный период выручка достигла $5,6 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Операционные убытки составили $149 млн, тогда как год назад операционная прибыль достигала $1,2 млрд. Чистая прибыль компании составила $21 млн – это в 46 раз меньше, чем годом ранее.

За весь финансовый год выручка выросла на 44%, до $23,6 млрд. Операционная прибыль составила $1,26 млрд, уменьшившись на 65%, а чистая прибыль уменьшилась на 58%, до $1,32 млрд.

«2022 год был сильным для AMD, поскольку мы продемонстрировали лучшие темпы роста в отрасли и рекордную выручку, несмотря на слабость рынка ПК во второй половине года. Мы развили успех в сегменте центров обработки данных и завершили стратегическое поглощение Xilinx, значительно диверсифицировав бизнес и усилив нашу финансовую модель. Хотя ситуация со спросом противоречивая, мы уверены в своей способности увеличить долю рынка в 2023 году и обеспечить долгосрочный рост на основе разнообразного ассортимента продуктов», — сказала Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

По итогам года, лучше всего себя показали подразделения Data Center и Embedded, которые существенно нарастили и выручку, и прибыль.

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