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2 февраля, 2023
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Nar принял участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи

Nar

Состоялся Форум Молодежных Студенческих организаций (СМО) “ReBrand”, посвященный 2 февраля — Дню молодежи. Целью мероприятия, в котором приняли участие 110 молодых лидеров, был обмен оптимальными PR-решениями для СМО и богатым опытом в этой сфере. На мероприятии, где профессионалы делились своим опытом, руководитель отдела по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов выступил на тему “PR-стратегии, отвечающие вызовам современности” и ответил на вопросы молодежи.

На форуме, проведенном при поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики, помимо мастер-классов экспертов, молодым лидерам были вручены награды в различных номинациях.

Следует отметить, что Nar, который всегда способствует просвещению страны, реализует проекты, направленные на образование и развитие. Ознакомиться с этими проектами можно на странице nar.az/projects.

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