В следующие три года компании всего мира планируют увеличить бюджет на кибербезопасность на 14%

Kaspersky провела ежегодное исследование «Информационная безопасность бизнеса»* и проанализировала, сколько компании тратят на киберзащиту сейчас и планируют расходовать в дальнейшем.

Так, в США и Канаде бюджет** на IT в небольших организациях в 2022 году составлял 750 тысяч долларов***, на кибербезопасность — 350 тысяч долларов. В крупных компаниях соответственно — 17,250 млн и 3,750 млн. В ближайшие три года предприятия малого и среднего бизнеса планируют увеличить затраты на кибербезопасность на 14%, а корпорации — на 13%.

В регионе МЕТА (Ближний Восток, Африка и Турция) бюджет*** на IT в небольших организациях в 2022 году составлял 375 тысяч долларов***, на кибербезопасность — 150 тысяч долларов. В крупных компаниях соответственно — 18,5 млн и 7,5 млн. В ближайшие три года предприятия малого и среднего бизнеса планируют увеличить затраты на кибербезопасность на 15%, а корпорации — на 18%.

В качестве основных причин увеличения бюджета называют возросшую сложность IT-инфраструктуры компании (52% для СМБ и 57% для компаний уровня Enterprise), необходимость расширить компетенции специалистов по кибербезопасности (44% для СМБ и 46% для), новые риски в связи с геополитическими факторами (36% для СМБ и 39% для Enterprise).

Основная проблема кибербезопасности для бизнеса, по мнению участников опроса (55%), — защита данных. Вторая по важности проблема, на которую указали 43% респондентов, — затраты на обеспечение безопасности все более сложных с технологической точки зрения сред. Третья — проблемы с внедрением облачной инфраструктуры (38%).

«Увеличение бюджетов на кибербезопасность — мировой тренд. Набор причин для этого может варьироваться от региона к региону, но в целом страны сходятся во мнении, что эта область требует дополнительного финансирования. Что компании могут сделать уже сейчас, так это повышать цифровую грамотность сотрудников. Обучение работников навыкам кибергигиены, доведение этих навыков до автоматизма — беспроигрышная инвестиция, которая поможет сократить возможные потери от инцидентов и сделать расходование бюджетов на кибербезопасность более эффективным. Максимально практико-ориентированной является онлайн-платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform: она не только покрывает все базовые темы по IT-безопасности, но и даёт возможность научиться распознавать и отражать фишинг с помощью симулятора фишинговых атак», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

Чтобы инвестиции в кибербезопасность были максимально эффективны, а риски кибератак и утечек данных — максимально низкими, нужно использовать надёжную защиту для конечных устройств с возможностями детектирования угроз и реагирования на них, а также тренинги для формирования у сотрудников культуры безопасного поведения. Эти компоненты включены в уровень Kaspersky Optimum Security. Для защиты организаций со зрелой системой кибербезопасности предназначены уровень Kaspersky Expert Security и комплексное решение Kaspersky Symphony XDR, в которые входят мощные передовые инструменты класса SIEM, EDR и XDR для эффективного отражения кибератаки любой сложности.

Больше узнать о расходах компаний на кибербезопасность в 2022 году можно на сайте Kaspersky IT Security Calculator.

* Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в 2022 году. В нём приняли участие 3 230 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 26 стран.

** Здесь и далее речь идёт о долларах США.

*** Медианный бюджет.