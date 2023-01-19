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19 января, 2023
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«Википедия» впервые за 10 лет провела масштабный редизайн

Википедия

Некоммерческая организация «Фонд Викимедиа» объявила о масштабном обновлении дизайна онлайн-энциклопедии «Википедии». Отмечается, что это первое за десятилетие обновление внешнего вида ресурса.

Основные изменения «Википедии»:

  • Улучшенный поиск, в котором отображаются изображения из статей и короткие описания;
  • Обновленные инструменты для переключения между языками статьи;
  • Переработанное оглавление, которое обеспечивает возможность перемещаться между разделами во время чтения текста;
  • Постоянно отображаемая шапка для зарегистрированных пользователей. В ней расположены наиболее популярные функции, такие как смена языка статьи или сохранения в избранное;
  • Фиксированная ширина строки в статьях. Раньше она адаптировалась в зависимости от ширины экрана.

Новый интерфейс вступит в силу постепенно, с 18 января. На текущий момент он доступен для англоязычной версии «Википедии» и на 94% из 318 других языковых версий сайта на ПК. На момент написания заметки не все страницы даже в англоязычной версии портала получили измененный вид.

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