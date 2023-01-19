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19 января, 2023
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Logitech Brio 300: стильная веб-камера со шторкой за $69,99

Logitech Brio 300

Компания Logitech расширила линейку веб-камер для ПК новой моделью начального уровня Brio 300. Новинка получила современный дизайн и будет предложена в трех цветовых решениях: белом, сером и розовом.

Logitech Brio 300

Brio 300 предлагает картинку в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Этого будет достаточно для большинства сценариев использования. Угол обзора составляет 70°. Есть один микрофон и защитная шторка, которой можно закрыть объектив, когда камера не используется. Для подключения используется порт USB-C. Встроенную шторку можно поворачивать вручную, чтобы закрыть объектив, когда она не используется. Кроме того, производитель анонсировал бизнес-версию камеры – модель Brio 305.

Веб-камера Logitech Brio 300 уже поступила в продажу по цене $69,99.

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