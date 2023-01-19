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20 января, 2023
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В WhatsApp можно будет создавать голосовую запись для своего статуса

WhatsApp

В бета-версии WhatsApp для Android 2.23.2.8 было замечено изменение, ориентированное на пользователей, которые предпочитают общаться в мессенджерах с помощью голоса.

По данным тематического ресурса WABetaInfo, функция под названием Voice Status Updates даст пользователям возможность делиться с контактами своим статусом в формате голосовой заметки. Новая опция дополнит уже имеющиеся инструменты для временной публикации фотографий и текстовых сообщений.

Для того, чтобы создать голосовую запись для своего статуса, нужно нажать на значок микрофона, длительность аудио должна составлять не более 30 сек. Как и в случае с сообщениями, файл будет защищен сквозным шифрованием.

Нововведение вскоре станет доступно в стабильной версии WhatsApp.

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