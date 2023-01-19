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20 января, 2023
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Azercell 4G в Нахчыване!

Azercell

Лидирующий мобильный оператор обеспечит покрытие сетью 4G Нахчыванской Автономной Республики

В рамках общего плана по модернизации и расширению своей сети ООО «Azercell Telecom» приступает к развертыванию сети 4G в Нахчыване. Лидирующий оператор мобильной связи планирует обеспечить покрытие сетью 4G всей территории Нахчыванской Автономной Республики в 2023 году.

Напомним, что масштабный проект по модернизации и расширению сети Azercell стартовал в августе прошлого года. Всего в течение 2022 года компания установила 55 новых базовых станций в Баку и на Абшероне, а также развернула 50 станций в регионах. Кроме того, компания провела работы по усовершенствованию более 1050 базовых станций по всей стране. Лидирующий оператор, первым развернувший мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, установил около 100 базовых станций в Карабахе.

Отметим, что в рамках реализуемого проекта Azercell планирует развернуть в Азербайджане более 300 новых базовых станций и провести работы по усовершенствованию около 1600 существующих станций.

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