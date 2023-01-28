GoPro объявил конкурс видеороликов с призовым фондом в $1 млн

Компания GoPro объявила о запуске ежегодного конкурса Million Dollar Challenge. Принять в нем участие могут владельцы экшен-камер со всего мира. Генеральный директор GoPro Николас Вудман, отметил, что конкурс дает возможность талантливым создателям контента заявить о себе.

Призовой фонд мероприятия составляет $1 млн. Кроме того, на усмотрение бренда будут выбраны самые интересные видео, которые в дальнейшем появятся в эксклюзивных рекламных роликах производителя.

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Согласно правилам конкурса, все присылаемые видеоматериалы должны быть сняты на флагманскую экшн-камеру GoPro HERO11 Black или ее mini-версию. Отправить видео для участия в конкурсе можно через приложение Quik.

Этап подачи заявок уже стартовал и продлится до 2 апреля 2023 года.

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