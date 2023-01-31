Reuters: власти США прекращают выдавать экспортные лицензии для поставок Huawei

После ввода властями США санкций против китайской компании Huawei Technologies в 2019 году, оставалась некоторая возможность для сотрудничающих с ней американских компаний продолжать работу после получения в профильном ведомстве соответствующих экспортных лицензий. Например, Intel и Qualcomm могли работать с Huawei по части снабжения компании своими компонентами, при условии, что контракты не связаны с поставкой комплектующих для оборудования сетей связи 5G.

Теперь сообщается, что существующие лицензии не будут продлены, а новые перестанут выдаваться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Тем самым Huawei окончательно утратит официальный доступ к американским технологиям.

«Этот шаг противоречит принципам рыночной экономики и правилам международной торговли и финансов, подрывает доверие международного сообщества к деловой среде США и является вопиющей технологической гегемонией», — заявил представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин во вторник на пресс-конференции в Пекине.

Под новые ограничения поставок попадет оборудование 4G, Wi-Fi 6 и 7, а также технологии искусственного интеллекта и облачные технологии, сообщает Reuters. По мнению некоторых американских парламентариев, с момента наложения санкций Huawei переключилась на разработку способов передачи информации по подводным кабелям и развитие систем облачных вычислений. Со временем данная активность может начать представлять для национальной безопасности США определенную угрозу. По этой причине нужно если не расширить санкции против Huawei, то хотя бы прекратить выдачу экспортных лицензий ее партнерам.

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