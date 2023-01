Представлены ноутбуки ASUS Vivobook Go 15 OLED и Vivobook Go 14

Компания ASUS представила два доступных ноутбука для продуктивной работы и развлечений. Это 15,6-дюймовый Vivobook Go 15 OLED (E1504F) и 14-дюймовый Vivobook Go 14 (E1404F).

В основе ноутбуков лежат новейшие процессоры AMD Ryzen 7000, но на старой архитектуре Zen 2. Обе модели могут предложить Athlon Gold 7220U (2 ядра, 4 потока, до 3,7 GHz), Ryzen 3 7320U (4 ядра, 8 потоков, до 4,1 GHz) или Ryzen 5 7520U (4 ядра, 8 потоков, до 4,3 GHz). Все чипы оснащены двумя графическими ядрами Radeon 610M с частотой 1,9 GHz. Vivobook Go 15 OLED и Vivobook Go 14 оснащены до 16 Gb оперативной памятью LPDDR5 и твердотельным накопителем PCIe емкостью до 512 Gb.

ASUS Vivobook Go 15 предлагает на выбор три варианта дисплея. Это OLED-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Также предлагается версия с IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью 250 кд/м2 и 45% охватом цветового пространства NTSC. Третий вариант — TN-матрица с разрешением 1920 × 1080 пикселей, пиковой яркостью 250 кд/м2 и 45% охватом цветового пространства NTSC.

ASUS Vivobook Go 14 предлагает два дисплея на выбор — на базе IPS- или TN-матрицы с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью 250 кд/м2 и 45% охватом цветового пространства NTSC.

Ноутбуки оснащаются аккумуляторными батареями на 42 Вт·ч. OLED-версия 15,6-дюймовой модели — аккумулятором на 50 Вт·ч. Оба устройства получили одинаковый набор разъемов: USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, два USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 1.4 и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

В оснащение также входит поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, веб-камера 720p, оборудованная шторкой безопасности, опционально предлагается сканер отпечатков пальцев с поддержкой функции авторизации Windows Hello. Вес Vivobook Go 15 OLED составляет 1,63 кг, Vivobook Go 14 — 1,3 кг.

Все модели ноутбуков будут выпускаться в черном, серебряном и зеленом цветах корпуса. Цены пока не сообщаются.

