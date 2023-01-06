Представлен планшет Lenovo Tab Extreme с 14,5-дюймовым дисплеем

В рамках выставки CES 2023 компания Lenovo представила планшет Tab Extreme, самый мощный в своем ассортименте. Ожидается, что устройство выступит конкурентом топовым планшетам на рынке – Samsung Galaxy Tab S8 Ultra и Apple iPad Pro 12.9.

Новинка получила большой 14,5-дюймовый OLED-экран разрешением 3000 х 1876 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 500 кд/м2. Есть поддержка Dolby Vision. Lenovo Tab Extreme построен на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9000, который работает в связке с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 на 256 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

В оснащение планшета также входят аккумулятор емкостью 12 300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 68 Вт (до 12 часов автономной работы), порты USB 2.0 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-C, сканер отпечатков пальцев, 8 динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos и 4 микрофона. В состав основной камеры вошли два датчика на 13 и 5 Мп, фронтальная камера разрешением 13 Мп с RGB-сенсором и функцией разблокировки по лицу. Планшет работает под управлением Android 13. Lenovo обещает три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности. Габариты составляют 327,8 х 210,8 х 5,85 мм, вес – 740 гр. С созданной специально для планшета клавиатурой Extreme Keyboard вес устройства увеличивается вдвое – до 1,5 кг. Для планшета предусмотрен фирменный стилус Precision Pen 3 с распознаванием 4096 степеней нажатия.

Lenovo Tab Extreme поступит в продажу по цене $1199. Дата начал продаж пока неизвестна.

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