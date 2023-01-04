Компания NVIDIA обновила облачный игровой сервис GeForce Now. Самым дорогостоящим тарифом подписки сервиса станет RTX 4080 вместо RTX 3080 — месячная цена при этом останется прежней. Стриминг игр с этим тарифным планом будет поддерживать DLSS 3, трассировку лучей, а также сверхширокоформатные дисплеи.

Благодаря обновлению пользователи сервиса, выбравшие тариф Ultimate, смогут играть в игры с частотой кадров до 240 fps. Кроме того, поддержка технологии NVIDIA Reflex позволит снизить задержку отклика (до 40 мс). Если играть в разрешении 4K, то кадровая частота будет повышена с текущих 60 fps до 120 fps.

Цена тарифа Ultimate составляет $20 в месяц или $100 за полгода.

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