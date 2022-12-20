В продаже появились первые портативные квантовые ПК

Китайская компания SpinQ Technology выпустила в продажу серию портативных квантовых ПК. В линейке представлены три модели: Gemini, Gemini Mini и Triangulum. Устройства являются первыми на рынке квантовыми компьютерами, доступными для широкого потребителя.

Цена Gemini Mini, имеющего мощность два кубита, составила $8700, Gemini – $40 тыс, Triangulum доступен для покупки за $58 тыс.

Топовый Triangulum получил вычислительную мощность 3 кубита. ПК имеет порт для программирования и ориентирован на профессиональных пользователей. Он потребляет мощность 330 ватт.

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