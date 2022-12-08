Определены номинанты NETTY2022. Победители премии будут названы на церемонии награждения

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2022. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии.

С итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии https://www.netty.az/az/nominants

Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования назовут по одному победителю в каждой из существующих номинации.

Победители из числа номинантов будут названы 17 декабря в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Официальными партнерами премии выступают: компания DELL Technologies, компания Gulfstream Distribution LLC, компания SmartHost, Rasul Hasan Studio, Savalan Aspi Winery, компания Renley.

Платежная система – Epoint.

Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, журнал «Infocity», газета «Каспий», banks.az.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].