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6 декабря, 2022
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Состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с делегацией компании Lenovo

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с делегацией ведущей международной технологической компании Lenovo во главе со старшим вице-президентом Lenovo ISG Вильфредо Сотолонго. В ходе встречи руководитель делегации дал обширную информацию о деятельности компании. Было отмечено, что Lenovo, занимающаяся производством инфраструктурных решений, серверов, систем хранения данных и другого современного технологического оборудования, осуществляет свою деятельность на более чем 180 рынках.

Вильфредо Сотолонго отметил, что официальное представительство компании, функционирующее в нашей стране, будет расширено и станет региональным центром, покрывающим территорию стран Восточной Европы и Центральной Азии. В то же время были озвучены предложения о создании совместного центра исследований и разработок в Азербайджане.

Министр Рашад Набиев в свою очередь проинформировал представителей компании Lenovo о работе правительства по улучшению бизнес-климата для ИТ-компаний, в частности о создании благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций. Министр отметил, что подготовлены изменения в налоговое, миграционное, таможенное законодательство и к закону о социальном страховании. Благодаря этим изменениям ИТ-компании, занимающиеся системной интеграцией и разработкой программного обеспечения, получат значительные привилегии, работая в Азербайджане.

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