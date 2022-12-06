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6 декабря, 2022
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Сегодня в Азербайджане отмечается День работников связи и информационных технологий

6 декабря в Азербайджане отмечается профессиональный праздник — День работников связи и информационных технологий. Данный праздник был установлен Указом президента страны в декабре 2006 года в связи со 125-летием создания телефонной связи в стране.

В начале 1881 года в Баку началась прокладка первой телефонной линии в Азербайджане, которая была сдана в эксплуатацию 6 декабря того же года. Длина линии составила 6 км. А еще через 5 лет началось строительство первой централизованной коммутационной сети. В советское время в Азербайджане велись целенаправленные работы по развитию почты и телеграфа. В 1926 году начало функционировать проводное радиовещание, в 50-х годах прошлого века — телевизионное.

Поздравляем коллег с профессиональным праздником!

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