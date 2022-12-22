Компания Lenovo отпраздновала 30-летие линейки ноутбуков ThinkPad в Азербайджане

В октябре 1992 года вышел первый ноутбук ThinkPad. Теперь с уверенностью можно сказать, что 30 лет спустя этот бренд портативных бизнес-компьютеров стал одним из символов IT-индустрии. За три декады существования ноутбуки ThinkPad помогли исследователям добраться до самых удаленных уголков планеты и даже участвовать в покорении космоса, а множеству предприятий в самых разных отраслях — добиться успеха в своем бизнесе.

Именно с этих слов начал свой рассказ о линейке ThinkPad Берик Турсбеков, коммерческий представитель сегмента малого и среднего бизнеса Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане, на мероприятии, прошедшем в честь юбилея в Atelier 61 Events Hall 25 ноября.

Как все начиналось?

В мае 1984 года профессор Гарвардской школы бизнеса Ф. Уоррен МакФарлан написал статью в школьной газете Business Review, озаглавленную «Информационные технологии изменяют подход к конкуренции». Именно Гарвардская школа бизнеса способствовала появлению ноутбуков. Благодаря одной из их заявок началась разработка первого настоящего ноутбука IBM, модели L40SX, которая стала первым крупным инженерным проектом Yamato Labs. Данная модель не была особо успешной в коммерческом плане, но доказала, что работающий от аккумулятора портативный персональный компьютер вполне реально создать. Yamato Labs немедленно занялись проектом Project Nectarine, в результате которого появится ThinkPad 700C — первый ноутбук IBM из линейки ThinkPad. Дизайн и техническое совершенство этой модели дали толчок, благодаря которому со временем ThinkPad превратился в один из символов IT-индустрии.

ThinkPad 700C был представлен 5 октября 1992 года на пресс-конференции в Манхеттене. Месяцем позже, на выставке COMDEX в Лас-Вегасе, 700C стал одним из главных открытий и первым устройством из линейки ThinkPad, получившим награды. Спрос на ThinkPad 700C был настолько велик, что все запасы ноутбуков почти мгновенно распродали. Всего за несколько месяцев ThinkPad 700C выиграл более 300 наград и стал символом статуса для президентов и руководителей компаний.

ThinkPad 750C — первый ноутбук в космосе

2 декабря 1993 года космический шаттл Endeavour доставил первый ноутбук ThinkPad в космос. Он использовался для ремонта космического телескопа «Хаббл». Специально для этой миссии на ноутбук были загружены сотни цветных изображений различных деталей телескопа, чтобы их было легче идентифицировать и отремонтировать. Всего в космических полётах, на международной космической станции и на станции «Мир» побывало несколько сотен различных моделей ноутбуков ThinkPad. Возможно, модели ThinkPad 750C также принадлежит мировой рекорд по времени, проведенном в космосе, так как один из этих ноутбуков был оставлен в покинутом модуле станции «Мир», «Спектр».

Расцвет ноутбукостроения

ThinkPad 700C и его более поздние версии, 750C и 755C, были коммерчески успешными, но для растущего массового рынка их стоимость была просто недосягаемой. Был необходим ноутбук, менее мощный, но более доступный для широкого круга потребителей. Так на свет в 1995 году появился ThinkPad 701C. Модель оказалась очень популярной и успешной в коммерческом плане. В этом же году вышел первый трансформер ThinkPad. У IBM ThinkPad 701 была клавиатура «бабочка», которая разворачивалась при раскрытии ноутбука. В 1999 году появился ThinkPad 570, который получил dock-станцию с CD-приводом. Со временем продуктовый ряд ThinkPad расширялся, а на рынке появились новые клиентские сегменты.

В 2004 году компании IBM и Lenovo начали работать над договором о сотрудничестве. В 2005 году Lenovo завершила процедуру приобретения подразделения компании IBM по производству ПК и стала новым игроком международного IТ-рынка и третьей по величине компанией по производству ПК в мире. Стоимость сделки составила 1,25 млрд. долларов, и по ее условиям Lenovo могла продолжать использовать бренд IBM до 2010 года, а затем выпускать продукты только под собственной маркой. Кстати, уже в 2006 компания Lenovo выпустила IBM Lenovo ThinkPad X41 с сенсорным экраном и возможностью превращения в планшет, а к 2012 году Lenovo заняла первое место по поставкам персональных компьютеров благодаря покупке компьютерного бизнеса IBM и немецкой компании Medion. Позже к этому бренду ноутбуков добавился еще один — ThinkBook, ярким представителем которого сегодня является ThinkBook Plus. А в серии ThinkPad недавно появилось и вовсе фантастическое устройство ThinkPad X1 Fold со складным сенсорным экраном.

Наследие IBM поддерживается и развивается компанией Lenovo. В портфолио компании масса очень интересных моделей ноутбуков на любой вкус и для любых задач. Благодаря ThinkPad мы стали делать многие вещи совершенно иначе. Мы можем мгновенно получить доступ к информации о лекарствах, об истории болезни пациентов, о результатах их анализов и диагнозах. Системы снабжения теперь напрямую связаны с системами складского учета и обработки путевых листов. Образование полностью изменилось благодаря цифровым обучающим материалам, а тысячи и тысячи предприятий появились и добились успеха благодаря революции мобильных вычислений, которая началась именно в 1992 году. ThinkPad практически является синонимом бизнес-ноутбукам, поэтому в честь 30-летия бренда Lenovo представила специальное издание ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 10. Было выпущено всего 5000 экземпляров этого специального издания.

Кроме того, в честь 30-летия бренда ThinkPad компания Lenovo провела масштабное глубинное исследование, чтобы понять мыслительные привычки, выявить различия в способах восприятия информации и раскрыть новые способы мышления с помощью технологий, которые могут улучшить будущее человечества. Ознакомиться с отчетом Think Report вы можете по этой ссылке.

Что ждет ThinkPad в будущем? Давайте вместе следить за историей этого успеха!