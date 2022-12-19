Представлен мини-ПК ASUS PL64 на базе процессоров Intel Alder Lake

Компания ASUS представила компактный компьютер PL64, объем которого составляет всего 0,81 л, а габариты 20 x 12 x 3,4 см.

В зависимости от версии, мини-ПК может предложить Intel Celeron 7305, Intel Core i3-1215U, Core i5-1235U или Core i7-1255U. Новинка получила пассивную систему охлаждения. Есть два слота для SSD M.2 c интерфейсом PCIe, а также два слота SO-DIMM для установки модулей памяти (максимальный объем – 64 Gb).

Набор интерфейсов устройства на передней панели включает три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, два коммутационных разъема (поддержка RJ232, 422, 485), и 3,5-мм гнездо для наушников. На боковой стороне есть два USB 3.2 Gen 1 и Ethernet 2,5 Гбит/с. Сзади находятся три HDMI 2.0 и гигабитный LAN-разъем. Есть адаптеры Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.

Цены и дата начала продаж мини-ПК ASUS PL64 будут объявлены позже.

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