Представлен флагманский смартфон Nubia Z50 от $430

Компания Nubia Technology представила флагманский смартфон Z50. С обеих сторон смартфон прикрыт стеклом (белая и черная версии), боковая рамка выполнена из металла. Есть также версия с задней крышкой из светло-зеленой эко-кожи.

Аппарат получил изогнутый по бокам 10-битный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и кадровой частотой 144 Hz. Пиковая яркость достигает 1000 нит. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основу смартфона лег новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2. За графику отвечает ускоритель Adreno 740. Используется быстрая оперативная память стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.

В двойную основную камеру вошли датчики на 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, ЭФР 35 мм, OIS) и 50 Мп (широкоугольная, Samsung S5KJN1, f/2.2, угол обзора 116°, ЭФР 14 мм, автофокус), а также мультиканальный спектральный датчик. Встроенная в экран фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (OmniVision OV16A1Q, f/2.45).

За автономность отвечает аккумуляторная батарея мкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Компания утверждает, что автономность смартфона составляет 35,52 часа, а в экстремальных условиях он способен оставаться включенным в режиме ожидания до 30 дней. Также в оснащение устройства входят поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC, USB Type-C и стереодинамики с DTS:X Ultra. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). В качестве программной платформы используется Android 13 с интерфейсом MyOS 13. Габариты и вес: 162,9 x 72,9 x 8,46 мм, 199 гр. (стекло), 162,9 x 72,9 x 8,71 мм, 197 гр. (кожа).

Цены на смартфон Nubia Z50:

8/128 Gb — $430;

8/256 Gb — $487;

12/256 Gb — $530;

12/512 Gb — $573;

16/1 Tb — $859.

Предзаказ уже открыт, а розничные продажи в Китае стартуют 23 декабря.

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