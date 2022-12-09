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10 декабря, 2022
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Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 50z

Huawei Enjoy 50z

Компания Huawei сегодня представила бюджетный смартфон Enjoy 50z. Аппарат оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей и кадровой частотой 60 Hz.

Huawei Enjoy 50z

В основе устройства лежит 8-ядерный процессор (модель не указана). Объем ОЗУ составляет 4 или 6 Gb, ПЗУ – 64 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп главный датчик, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп для анализа глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, есть поддержка зарядки мощностью 22,5 Вт. Аппарат оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5 мм разъемом для подключения наушников. Толщина смартфона составляет 8,94 мм, вес – 188 гр. Устройство работает под управлением фирменной HarmonyOS.

Цена Huawei Enjoy 50z в версии 4/64 Gb составляет 170 долларов, а вариант 6/64Gb будет предложен покупателям за 200 долларов. Смартфон поступит на китайский рынок 26 декабря.

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