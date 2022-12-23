В Баку прошла конференция «New Generation — Go Together!», посвященная последним решениям AMD и HPE

16 декабря в Баку в отеле JW Marriott Absheron прошла конференция «New Generation — Go Together!», посвященная последнему поколению серверных процессоров AMD и новейшим решениям HPE. Организатором мероприятия, собравшего партнеров и заказчиков этих двух всемирно известных производителей, выступил один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии в лице компании Techpro DC.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился глава серверного направления AMD в Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке Адам Томчак (Adam Tomczak), который вкратце рассказал о новинках производителя и его взгляде на будущее развития линейки серверных процессоров AMD. Последовавшая далее презентация представителя AMD подробно раскрыла возможности и преимущества четвертого поколения процессоров AMD EPYC.

Компания AMD представила процессоры серии EPYC Genoa для серверов и центров обработки данных в ноябре текущего года. Линейка EPYC 9004, как и новые Ryzen 7000, основана на архитектуре Zen 4 и производится по техпроцессу 5 нм. EPYC 9004 содержат до 12 процессорных чиплетов, то есть старшие модели получили 96 ядер и поддерживают 192 потока вычислений. Процессоры поддерживают BFLOAT16, VNNU и AVX-512, до 6 Tb 12-канальной оперативной памяти DDR5-4800, а также до 128 линий PCI-E на сокет. Кроме того, для процессоров заявлена поддержка CXL 1.1 и частично CXL 2.0, которая обеспечивает значительные возможности расширения памяти для приложений центров обработки данных. AMD заявляет для EPYC Genoa прирост числа исполняемых инструкций за такт (IPC) на уровне 14% по сравнению с решениями прошлого поколения при том же TDP. При этом производительность новых процессоров на ватт потребляемой энергии в отдельных задачах выросла до 2,7 раз по сравнению с предшественниками на базе Zen 3. В задачах, связанных с облачными вычислениями, быстродействие новинок до 3 раз выше, чем у конкурентов. Компания утверждает, что системы на базе EPYC Genoa в обслуживании будут обходиться значительно дешевле систем на базе конкурентных решений. Чипы AMD до 52% энергоэффективнее своих конкурентов.

Выступление представителя локального офиса HPE Эльхана Гулиева было посвящено новому поколению серверов HPE ProLiant. Эльхан отметил, что все модели одиннадцатого поколения семейства ProLiant поддерживают весь спектр моделей новых процессоров AMD EPYC серии 9004, начиная от младших 16-ядерных процессоров и заканчивая 96-ядерными. Все серверы имеют по 12 слотов памяти на сокет. При использовании DIMM объемом 256 GB это дает до 3 TB памяти на однопроцессорный сервер, и до 6 TB — на двухпроцессорный, а для обеспечения еще более высокой производительности на некоторых современных задачах часто используются дополнительные ускорители. Все серверы поддерживают установку SAS/SATA дисков HDD/SSD, а также NVMe SSD и нового формата высокой плотности Enterprise & Datacenter SSD Form Factor (EDSFF). Это позволяет добиться установки до 36 дисков EDSFF (*DL385Gen11), а также 48 SFF HDD/SSD (*DL385Gen11). Обновленная версия Boot Optimized Storage Device сейчас стала hot-pluggable, HPE NS204i-u Gen11 NVMe embedded two (2) 480GB M.2 NVMe SSD. Также теперь в серверах два OCP 3.0 x16 Slot вместо одного, как это было ранее.

Новые серверы имеют широкий спектр сертифицированных адаптеров для подключения к сетям передачи данных — от 1 Gb/s до 200 Gb/s на порт, с перспективой использования и более высокоскоростных соединений, в том числе по принятому в этом году стандарту InfiniBand NDR. Для подключения к сетям хранения данных по протоколу Fibre Channel могут использоваться адаптеры со скоростью до 64 Gb/s на порт. Все серверы нового поколения оснащены интегрированным процессором управления HPE Integrated Lights-Out, iLO6, и выделенным портом для подключения к Management-сети предприятия. Для питания и охлаждения используются как блоки питания и радиаторы, так и новые решения с более высокой эффективностью, включая жидкостные системы охлаждения.

Далее представитель HPE Орхан Мирсадигов рассказал о новшествах, которые компания реализовала в своей линейке систем хранения данных HPE Alletra. Хранилища HPE Alletra представляет собой облачную платформу блочного хранения, а все связанные массивы управляются через облачную консоль SaaS. Платформа сочетает в себе Flash-память и хранилище на жестком диске. В том числе, Орхан отметил, что недавно компания расширила свое портфолио за счет новой серии гибридных массивов Alletra 5000. «Представленные в прошлом году массивы хранения HPE Alletra 6000 и 9000 предназначены для экономичного хранения как основных рабочих нагрузок, так и критически важных, требующих 100% доступности. Модели Alletra 6000 и 9000 имеют встроенную Flash-память NVMe. Серия 6000 основана на массивах хранения HPE Nimble, а серия 9000 — на платформе HPE Primera. Новая серия HPE Alletra 5000 основана на платформе Nimble и модели гибридного массива, что увеличивает соотношение цены и качества на 25% по сравнению с существующими гибридными массивами HPE Nimble Storage. Кроме того, новые массивы HPE Alletra 5000 предполагают возможность расширения до 1000 TB эффективного пространства и поддерживают RAID Triple+ Parity, что позволяет массиву выдержать одновременный отказ трех дисков без потери данных», — подчеркнул Орхан Мирсадигов.

В заключение конференции опытом сотрудничества с HPE поделился территориальный менеджер компании Qumulo Чаглар Озбен (Cağlar Özben), доклад которого был посвящен такой теме, как управление неструктурированными данными. «HPE вместе с Qumulo позволяют решать растущие потребности хранения неструктурированных данных масштабируемым и управляемым образом. Распределенные вычисления, где сотни отдельных компьютеров действуют вместе — это единственный способ справиться с текущими требованиями к масштабированию. Qumulo представляет собой программное обеспечение для горизонтально масштабируемой файловой программно-определяемой среды хранения данных, работающей на специально предварительно сконфигурированных серверах HPE Proliant и HPE Apollo 4200», — отметил Чаглар Озбен. Решение Qumulo на платформе HPE гарантирует возможность хранения практически неограниченного количества файлов с возможностью обработки небольших файлов также эффективно, как и больших. Кроме всего, решение гарантирует комплексную защиту данных, включающее помехоустойчивое кодирование и репликацию.