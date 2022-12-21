«Слушай голос Карабаха» с Azercell

Лидирующий мобильный оператор вносит цифровой вклад в «Год города Шуша»

В связи с распоряжением Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2022 года «Годом города Шуша», «Azercell Telecom» преподнес местной и международной общественности литературную коллекцию в цифровом формате, состоящую из культурного наследия Шуши в виде аудиокниг, аудиоспектаклей, комиксов, мультфильмов, подкастов и видеороликов. Представленная коллекция, включающая контент на азербайджанском, турецком, английском, русском и французском языках, впервые была открыта для широкой аудитории зрителей в доступном формате на YouTube-канале компании. Презентация специальной серии контента Azercell под названием «Слушайте голос Карабаха» состоялась в Университете ADA.

Молла Панах Вагиф, Гасым бек Закир, Хуршидбану Натаван, Мир Мохсун Навваб, Наджаф бек Везиров, Абдуррахим бек Хагвердиева, Юсиф Везир Чеменземинли, Ахмед бек Агаоглу, Узеир Гаджибейли, Сулейман Сани Ахундов, а также другие писатели и мыслители литературной среды Шуши занимают особое место в азербайджанской культуре. Помимо произведений этих авторов компания Azercell с целью популяризации национального цифрового контента представила читателям в формате аудиокниг избранные газели Имадеддина Насими, более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные произведения об истории Карабаха, а также произведения азербайджанских классиков и современных авторов.

Проект цифровой библиотеки «Аудиокнига», реализуемый «Azercell Telecom» с 2017 года, является важной инициативой, направленной на сохранение культурного наследия Азербайджана, донесение его до будущих поколений и мирового сообщества с помощью удобных современных цифровых платформ и средств коммуникации, и в то же время популяризацию культуры чтения.