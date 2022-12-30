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30 декабря, 2022
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Huawei заявила, что вышла из «кризисного режима»

Huawei

Компания Huawei заявила, что вышла из «кризисного режима» на фоне жестких санкционных ограничений США. Кроме того, она сообщила о росте продаж телекоммуникационного оборудования.

«Санкции США теперь являются нашей новой нормой, и мы вернулись к обычному режиму работы», — сказал Эрик Сюй, действующий председатель Huawei.

Huawei рассчитывает завершить год с годовой выручкой около $91,5 млрд, что соответствует показателям прошлого года. Но годовой объем продаж все равно будет значительно ниже пикового значения 2020 года, когда он превысил $120 млрд.

Основной бизнес Huawei по продаже телекоммуникационной инфраструктуры вырос в 2022 году, а спад в когда-то доминирующем бизнесе потребительских устройств, включая смартфоны, стабилизировался, сказал Сюй.

Он добавил, что 2023 год будет решающим. Компания планирует сохранять большие инвестиции в исследования и разработки, а также поддерживать качество продукции, несмотря на ограничения США.

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