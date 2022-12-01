Google назвал лучшие приложения и мобильные игры 2022 года

Компания Google объявила победителей ежегодного конкурса Google Play Best of 2022. Были названы лучшие приложения и игры, представленные в фирменном магазине Play Store в этом году. Google также добавил новую категорию приложений и игр для Chromebook.
Приложение года:
Dream by WOMBO — приложение на основе искусственного интеллекта. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» используя всего лишь краткое текстовое описание.
Игра года:
Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.
Категория «Выбор пользователей»:
- Приложение для обмена фотографиями: BeReal;
- Игра: Apex Legends Mobile.
Лучшие приложения в 2022 году:
- Развлечения – PetStar;
- Саморазвитие – Breathwrk;
- Повседневное — Plant Parent;
- Малоизвестное приложение — Recover Athletics;
- Всегда под рукой — Todoist;
- Лучшее для планшетов – Pocket;
- Для улучшения жизни — The Stigma App;
- Лучшее для Chromebook – BandLab.
Лучшие игры в 2022 году:
- Мультиплеер — Dislyte;
- «Бери и играй» — Angry Birds Journey;
- Инди-игра — Dicey Dungeons;
- Лучший сюжет — Papers, Please;
- Ongoing — Genshin Impact;
- Лучшая в подписке Play Pass — Very Little Nightmares;
- Лучшая игра для планшета — Tower of Fantasy;
- Лучшая игра для Chromebook – Roblox.
Напомним, ранее компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса Apple Store Awards 2022. Были названы 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в этом году.
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