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1 декабря, 2022
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Google назвал лучшие приложения и мобильные игры 2022 года

Google

Компания Google объявила победителей ежегодного конкурса Google Play Best of 2022. Были названы лучшие приложения и игры, представленные в фирменном магазине Play Store в этом году. Google также добавил новую категорию приложений и игр для Chromebook.

Приложение года:

Dream by WOMBO — приложение на основе искусственного интеллекта. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» используя всего лишь краткое текстовое описание.

Игра года:

Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.

Категория «Выбор пользователей»:

  • Приложение для обмена фотографиями: BeReal;
  • Игра: Apex Legends Mobile.

Лучшие приложения в 2022 году:

  • Развлечения – PetStar;
  • Саморазвитие – Breathwrk;
  • Повседневное — Plant Parent;
  • Малоизвестное приложение — Recover Athletics;
  • Всегда под рукой — Todoist;
  • Лучшее для планшетов – Pocket;
  • Для улучшения жизни — The Stigma App;
  • Лучшее для Chromebook – BandLab.

Лучшие игры в 2022 году:

  • Мультиплеер — Dislyte;
  • «Бери и играй» — Angry Birds Journey;
  • Инди-игра — Dicey Dungeons;
  • Лучший сюжет — Papers, Please;
  • Ongoing — Genshin Impact;
  • Лучшая в подписке Play Pass — Very Little Nightmares;
  • Лучшая игра для планшета — Tower of Fantasy;
  • Лучшая игра для Chromebook – Roblox.

Напомним, ранее компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса Apple Store Awards 2022. Были названы 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в этом году.

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