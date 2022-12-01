Google назвал лучшие приложения и мобильные игры 2022 года

Компания Google объявила победителей ежегодного конкурса Google Play Best of 2022. Были названы лучшие приложения и игры, представленные в фирменном магазине Play Store в этом году. Google также добавил новую категорию приложений и игр для Chromebook.

Приложение года:

Dream by WOMBO — приложение на основе искусственного интеллекта. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» используя всего лишь краткое текстовое описание.

Игра года:

Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.

Категория «Выбор пользователей»:

Приложение для обмена фотографиями: BeReal;

Игра: Apex Legends Mobile.

Лучшие приложения в 2022 году:

Развлечения – PetStar;

Саморазвитие – Breathwrk;

Повседневное — Plant Parent;

Малоизвестное приложение — Recover Athletics;

Всегда под рукой — Todoist;

Лучшее для планшетов – Pocket;

Для улучшения жизни — The Stigma App;

Лучшее для Chromebook – BandLab.

Лучшие игры в 2022 году:

Мультиплеер — Dislyte;

«Бери и играй» — Angry Birds Journey;

Инди-игра — Dicey Dungeons;

Лучший сюжет — Papers, Please;

Ongoing — Genshin Impact;

Лучшая в подписке Play Pass — Very Little Nightmares;

Лучшая игра для планшета — Tower of Fantasy;

Лучшая игра для Chromebook – Roblox.

Напомним, ранее компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса Apple Store Awards 2022. Были названы 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в этом году.

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