Управляющим директором SAP Азербайджан назначен Анар Алиев. В новой роли он будет отвечать за рост бизнеса и улучшение результатов деятельности компании в стране, за развитие партнерской экосистемы. Он сменит на этом посту Светлану Янкину, которая продолжит свою карьеру за пределами компании.

Анар более 16 лет работает в продажах в сфере ИТ, в том числе на руководящих позициях. Присоединился к SAP в августе 2017 года в роли старшего менеджера по продажам в сегменте средний и малый бизнес. За время работы отвечал за закрытие большинства ключевых сделок в Азербайджане, привлек новых клиентов и партнеров из разных индустрий.