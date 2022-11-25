В Баку прошла конференция на тему «Полная инфраструктура безопасного ЦОД», организованная компаниями Cisco и Fominov Consulting

16 ноября в Baku Nobel Oil Club прошло мероприятие под названием «Cisco Data Center», которое было посвящено построению полной инфраструктуры ЦОД на решениях компании Cisco. В организации мероприятия приняли участие представители компаний Cisco и Fominov Consulting. С приветственным словом к гостям мероприятия обратился директор Fominov Consulting Юрий Фоминов. Мероприятие продолжил генеральный директор Cisco Azerbaijan Рамиль Эйюбов, который рассказал о предпринимаемых вендором шагах, направленных на усиление позиций на рынке ЦОД в Азербайджане, и представил основного докладчика, в роли которого выступил менеджер по развитию бизнеса Cisco DC в странах СНГ Сергей Дударь.

Cisco уверенно заняла 1-е место в мире по объему продаж блейд-систем в 2022 году, обогнав конкурентов более чем на 25%

Следует отметить, что решения Cisco для центров обработки данных в состоянии полностью обеспечить работу приложений и данных от вычислительных платформ и хранения данных до ядра сети ЦОД, средств безопасности и облачных инфраструктур. Инновационные разработки Cisco расширяют возможности IТ-среды, обеспечивая достаточную гибкость, чтобы быстро реагировать на стремительные изменения современных трендов. Первые решения Cisco для ЦОД появились в 2002 году и тогда были представлены лишь коммутаторами MDS для сетей хранения данных. Более активно компания стала развивать это направление начиная с 2008-2009 годов, когда на рынке появились коммутаторы для сети ЦОД — Cisco Nexus. В 2009 году компания Cisco вышла на рынок серверных платформ с универсальной вычислительной системой Unified Computing System, которая сочетает в себе самые последние инновации сетевой инфраструктуре ставшей неотъемлемой интегрированной частью серверов Cisco UCS. Кстати, Cisco уверенно заняла 1-е место в Европе и глобально в мире по объему продаж блейд-систем в 2022 году с охватом рынка 47% и 53% соответственно, обогнав ближайших конкурентов более чем на 25%. В 2014 году была представлена программно-определяемая фабрика коммутации для построения безопасной сети ЦОД — Cisco ACI (Application Centric Infrastructure). Инфраструктура Cisco ACI на базе Nexus 9000 доминирует как решение для построения ядра сети с охватом более 60% инфраструктур центров обработки данных в мире. Тогда же расширилась линейка коммутаторов и стали доступны первые устройства серии Nexus 9300 и 9500. А в последние годы стали доступны интегрированные высокоуровневые системы управления Cisco Intersight и Cisco Nexus Dashboard.

Инфраструктура Cisco ACI на базе Nexus 9000 доминирует как решение для построения ядра сети

Первая презентация Сергея Дударя была посвящена уникальным возможностям комплексного подхода при построении инфраструктуры ЦОД от Cisco. Докладчик отметил, что вычислительные решения Cisco для дата-центров представлены широким портфелем решений Cisco UCS (Unified Computing System), включающим стоечные серверы серии C, блейд-серверы Cisco UCS серии B, а также новую модульную платформу Cisco UCS X-серии. На сегодняшний день только Cisco UCS X-серии поддерживает сквозную скорость 100GE в форм-факторе модульного блейд-сервера. Применение скоростных каналов 100GE в серверах не только повышает производительность приложений, интенсивно использующих сетевую инфраструктуру, но и обеспечивает возможность увеличения плотности сервисов, виртуальных машин и контейнеров на каждый сервер и тем самым повышает экономический эффект от применения современных производительных процессоров. Сергей отметил, что эта система способно обеспечить работоспособность ЦОД в течение десятка лет и предоставит заказчикам платформу как для локальных, так и гибридных мульти-облачных рабочих нагрузок.

Далее Сергей Дударь рассказал от гиперконвергентной платформе Cisco HyperFlex, которая представляет собой интегрированный масштабируемый и легко управляемый программно-аппаратный комплекс, решающий задачи по построению платформы виртуализации и включающий в себя вычислительные ресурсы, сетевую инфраструктуру, гипервизор, распределенную платформу хранения данных, средства автоматизации и единую поддержку.

Програмная платформа Cisco Intersight, в свою очередь, позволят управлять всеми ресурсами ЦОД по принципу «инфраструктура как услуга» (IaaS). Она представляет собой набор сервисов по мониторингу, оптимизации, автоматизации, оркестрации, управлению контейнерными окружениями, средами виртуализации, а также дисковыми массивами и гиперконвергенными комплексами.

Компания Cisco также предлагает интегрированные решения для хранения данных. В их число входят масштабированные (scalable) объектные системы хранения на основе серверного платформы Cisco UCS, а также совместные валидированные платформы для сервисов и приложений с самым широким выбором новейших систем хранения данных от ведущих мировых производителе. В частности, это конвергентные инфраструктуры FlexPod, где технологическим партнером Cisco выступает NetApp, VersaStack (IBM), FlashStack (Pure Storage) и ряд других. В то же время, для обеспечения безопасности ЦОД компания Cisco предлагает универсальные инструменты защиты сетевой и вычислительной инфраструктуры, такие, как система межсетевого экранирования следующего поколения Cisco Secure Firewall (Firepower), система обнаружения вторжений Cisco Secure IPS, новейшая аналитическая система Cisco Secure Workload (Tetration) и другие.

Сisco ACI — это аппаратно-программное решение, которое позволяет построить современное защищенное ядро сети дата-центра с максимальным уровнем защиты

В следующей презентации Сергей Дударь рассказал о возможностях Cisco ACI (Application Centric Infrastructure). Сisco ACI — это аппаратно-программное решение, которое позволяет построить современное защищенное ядро сети дата-центра с максимальным уровнем защиты за счет инструментов микросегментации в физической и виртуальной сети и полики Zero-trust. ACI поддерживает интеграцию с ландшафтами серверов для любых приложений и позволяет организовать единую сеть ЦОД вместе с виртуальными сетями в средах VMWare, Red Hat KVM, Microsoft Hyper-V, OpentStack, облачными средами Azure, Amazone. Cisco ACI дает возможность управлять сетевой инфраструктурой любого масштаба как одним устройством без необходимости выполнять сложные настройки каждого коммутатора. Встроенная система мониторинга и визуализации позволяет определять влияние возможных сбоев и коллизий в сети на конкретные бизнес-приложения и быстро реагировать на инциденты.

В заключение официальной части мероприятия генеральный директор Cisco Azerbaijan Рамиль Эйюбов рассказал об условиях и возможностях технической поддержки, на которую могут рассчитывать партнеры в Азербайджане при реализации проектов по построению ЦОД на решениях Cisco. После этого для гостей Baku Nobel Oil Club была проведена экскурсия по музею, в ходе которой было рассказано о Бакинском Фонде наследия Нобелей. Завершилось мероприятие ужином, на котором общение продолжилось в неформальной обстановке.