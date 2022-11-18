SAP TechEd: Запуск SAP Build и новые возможности для разработчиков

В ходе конференции SAP TechEd, которая прошла с 15 по 16 ноября в Лас-Вегасе, компания SAP SE объявила о запуске SAP Build, портфолио low-code решений, которые помогают пользователям любого уровня квалификации создавать и дополнять корпоративные приложения, автоматизировать процессы и разрабатывать бизнес-сайты за счет простого метода «перетаскивания» (drug-and-drop). Используя преимущества SAP Business Technology Platform (BTP), SAP Build позволяет передать международные корпоративные технологии бизнес-пользователям, предоставляя им прямой доступ к сквозным процессам, данным и контексту, необходимым для принятия более взвешенных решений и быстрого внедрения инноваций. Портфолио включает в себя SAP Build Apps, SAP Build Process Automation и SAP Build Work Zone.

Юрген Мюллер (Juergen Mueller), член правления и директор по технологиям SAP: «SAP Build уникальным образом объединяет самые мощные в мире приложения для бизнеса с платформой, разработанной для быстрого раскрытия потенциала бизнес-пользователей. В условиях изменчивого бизнес-ландшафта SAP Build и весь набор инноваций, которые мы представляем сегодня, начиная с нового партнерства с Coursera и заканчивая усовершенствованиями в нашем корпоративном портфеле, дают клиентам возможность защитить свой бизнес в будущем и извлечь максимальную выгоду из своих инвестиций в технологии».

Благодаря SAP Build бизнес-пользователи получают в свое распоряжение все возможности платформы SAP BTP и данные бизнес-приложений. Решение позволяет легко интегрировать системы; настраивать интеллектуальный мониторинг, анализировать и автоматизировать процессы; создавать приложения для «последней мили» инноваций – и все это без переноса данных во внешнюю систему. Благодаря встроенной интеграции с SAP Signavio, пользователи SAP Build имеют возможность видеть полную картину работы процессов на всех уровнях. Это позволяет им понять, на чем сосредоточиться для достижения наибольшего эффекта при внедрении инноваций и автоматизации. Более 275 000 типовых процессов от 4 000 клиентов, а также 1 300 рабочих процессов и операций для определенных сценариев использования позволяют мгновенно задействовать весь спектр бизнес-экспертизы, встроенной в технологию. SAP Build также работает с системами, не относящимися к SAP. А новая программа SAP Builders помогает пользователям быстро освоиться и наладить контакты с коллегами с помощью практических занятий и форумов для обмена лучшими практиками.

Арнал Даяратна (Arnal Dayaratna), вице-президент по исследованиям в области разработки программного обеспечения, IDC: «По прогнозам IDC, в ближайшие десять лет в мире более 100 миллионов представителей бизнеса будут вовлечены в производство цифровых решений, поскольку важность цифровизации продолжает возрастать. Low-code решения для разработки SAP Build позволяют бизнес-пользователям применить свои знания и опыт для быстрого создания и масштабирования цифровых решений».

Поскольку каждая компания сегодня перерастает в технологическую, все большее значение приобретают навыки и знания, которые могут предоставить только профессиональные разработчики. Учитывая эту тенденцию, SAP намерен повысить квалификацию двух миллионов разработчиков по всему миру к 2025 году, утроив количество предложений по бесплатному обучению на сайте SAP Learning в партнерстве с поставщиком учебной платформы мирового класса Coursera Inc. Это позволит людям начать карьеру в экосистеме SAP и предоставить доступ к технологиям более широкой аудитории. Пройти обучение может любой желающий, для этого нет необходимости иметь высшее образование или опыт работы в отрасли. Участников программы подготовят к работе на должностях начального уровня в ряде наиболее востребованных областей.

На SAP TechEd 2022 было анонсировано много инноваций, чтобы помочь клиентам и партнерам SAP продолжить преобразования, необходимые для достижения успеха. От совершенно нового нативного веб-интерфейса бизнес-приложений до инноваций в интеллектуальных приложениях SAP, решений SAP Digital Supply Chain и решений SAP для устойчивого развития. Подробнее читайте в новостном гиде здесь.