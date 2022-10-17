Visa: Практически 75% случаев мирового мошенничества и утечек данных относится к электронной коммерции

Компания Visa, мировой лидер в области цифровых платежей, сегодня поделился обновленным взглядом на то, как развивалось мошенничество после разгара пандемии, как злоумышленники одновременно искали уязвимости и в онлайн-, и в офлайн-системах, в то время как наша повседневная жизнь возвращается к совмещению личного взаимодействия между людьми и онлайн-покупок.

«По мере того, как розничная торговля возвращается к допандемическому уровню, мошенники снова ищут уязвимости в системах безопасности физических точек магазинов, продолжая при этом зарабатывать обманным путем в сфере электронной коммерции, среди прочего, с помощью вредоносных программ, программ-вымогателей и фишинговых атак», — сказал Пол Фабара, директор по управлению рисками Visa.

В сотрудничестве с Visa 6 октября были опубликованы два новых глобальных исследования — Visa Biannual Threats Report и обзор Массачусетского технологического института «Движение денег в цифровом мире». Они освещают новые и повторяющиеся угрозы постпандемической экономике.

Цифровая коммерция и крипто-пользователи — привлекательные мишени для инновационных мошенников

Тем не менее, среда цифровой коммерции, развитие которой значительно ускорилось из-за пандемии, остается самой привлекательной мишенью для киберпреступников.

Почти три четверти случаев мошенничества и утечки данных, выявленных командой Visa по международным рискам, касались игроков рынка электронной коммерции — чаще всего, это атаки с использованием социальной инженерии и программ-вымогателей. Очень распространены цифровые скимминговые атаки, нацеленные на платформы электронной коммерции и интеграцию стороннего кода.

Эти атаки проливают свет на необходимость строгих мер безопасности на веб-сайтах продавцов и страницах оплаты, демонстрируя необходимость гарантий, что внешний код не будет использован на конфиденциальных страницах держателей карт. Фактически, 42% респондентов в обзоре Массачусетского технологического института «Moving money in a digital world | MIT Technology Review» говорят, что меры безопасности важны для их клиентов, а 59% признают, что угрозы кибербезопасности являются самой большой проблемой для расширения цифровых платежей. Многие отдают приоритет расширенным возможностям безопасности, таким как цифровые токены (32%), искусственный интеллект и расширенная авторизация (43%).

Помимо атак на традиционную валюту, злоумышленники используют новые тактики для обмана пользователей криптовалюты, в том числе новое вредоносное ПО, ориентированное на кошельки в виде расширения для браузера для пользователей криптовалюты, а также инновации в схемах фишинга и социальной инженерии. Услуги криптомоста также являются целью. С января по февраль 2022 года в результате трех крупных краж с использованием уязвимостей в различных мостовых службах кибер-воры получили более 400 миллионов долларов.

Защита – обязательство Visa

Учитывая риски киберпреступности, Visa активизировала свои усилия по борьбе с мошенничеством. За последние пять лет Visa инвестировала более 9 миллиардов долларов в сетевую безопасность. В Visa работает более тысячи преданных своему делу специалистов, защищающих сеть Visa от вредоносных программ, атак нулевого дня и внутренних угроз 24x7x365. Visa также использует возможности искусственного интеллекта и постоянно находится на связи с экспертами для защиты своей экосистемы, заблаговременно обнаруживая и предотвращая попытки мошенничества на миллиарды долларов. Фактически, мониторинг Visa в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта заблокировал объем мошеннических платежей на сумму более 4,2 миллиарда долларов за последние 12 месяцев, благодаря чему многие даже не догадывались, что были подвергнуты риску потенциальной мошеннической транзакции.

Чтобы узнать больше об отчете о платежном мошенничестве, ознакомьтесь с отчетом Biannual Threats Report на сайте Visa.com. Чтобы прочитать полный обзор Массачусетского технологического института «Движение денег в цифровом мире», перейдите по ссылке.