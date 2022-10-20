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20 октября, 2022
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Сервис Starlink Aviation гарантирует доступ в интернет на скорости до 350 Мбит/с во время полетов

Starlink Aviation

Компания SpaceX объявила о том, что в 2023 году запустит новый сервис Starlink Aviation — который обеспечит высокоскоростный интернет с низкими задержками сигнала во время полетов на самолетах.

Утверждается, что соединение будет доступно во время полета над водой и сушей, а также на земле во время руления, взлета и посадки. Сервис будет обеспечивать скорость передачи данных до 350 Мбит/с для каждого отдельного самолета, оснащенного фирменным терминалом. Задержка будет составлять не более 20 мс, этого хватит для видеозвонков и даже онлайн-игр.

Также SpaceX обещает, что «Starlink Aviation будет иметь глобальное покрытие». Сигнал будет даже в высоких широтах и на полюсе, поскольку система будет полагаться на низкоорбитальные спутники.

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