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20 октября, 2022
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20 ноября стартует хакатон для SQL-разработчиков под девизом «Напиши SQL, получи приз!»

SQL

Впервые в Азербайджане будет проведен хакатон для SQL-разработчиков, в рамках которого можно проверить свои знания на SQL, посоревноваться с другими участниками и выиграть ценные призы и подарки.

Целевая аудитория: студенты высших учебных заведений, IT-специалисты и data-аналитики, обладающие сильными знаниями SQL.

Технологический фокус хакатона будет сосредоточен на:

  • владении SQL,
  • создании таблиц,
  • заполнении данных,
  • написании SQL-запросов и разработке отчетов,
  • задачах, уровнем сложности выше среднего, например, задачах по трудоустройству.

Организатором хакатона выступает SQL.az. Спонсор хакатона — «Rabitəbank» ASC. Информационную поддержку мероприятию оказывает журнал InfoCity.

Хакатон пройдет 20 ноября 2022 года в Lotfizadeh Technology Center. Заявки на участие принимаются до 15 ноября.

SQL

Студентам академии SQL.az участие бесплатно. Участвовать в хакатоне можно в группе из двух человек или индивидуально. Количество команд ограничено. Для участия необходимо отправить заявку на адрес [email protected] с темой «Hackathon SQL 2022» или связаться по WhatsApp +99455-940-95-65, после чего вы получите более детальную информацию.

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