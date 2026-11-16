QNAP представляет новую гибридную систему хранения ES1686Adc с двумя активными контроллерами, объединяющую высокую надежность SAS и максимальную производительность двухпортовых U.3 PCIe NVMe

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для хранения данных, сетевых технологий и защиты данных, сегодня представила ES1686Adc — 3U-систему хранения с 16 отсеками и высокой доступностью (HA), предназначенную для предприятий, находящихся на критически важном этапе цифровой трансформации. Благодаря использованию файловой системы ZFS и гибридной архитектуры хранения ES1686Adc позволяет предприятиям гибко конфигурировать накопители SAS 12 Гбит/с и U.3 PCIe NVMe в одном корпусе, обеспечивая при этом высокую надежность защиты данных.

Гибридный интерфейс хранения ES1686Adc теперь поддерживает двухпортовые SSD U.3 NVMe, предоставляя эффективный и гибкий вариант для организации кэширования и системных накопителей. Пользователям достаточно установить SSD U.3 NVMe или SAS в первые четыре отсека, чтобы создать системный пул (System Pool), после чего система QES автоматически зарезервирует небольшой объем пространства для формирования скрытого четырехдискового зеркального массива. Это предотвращает замедление работы системы из-за скорости традиционных жестких дисков HDD. Оставшееся пространство SSD большого объема можно гибко настроить для использования в качестве кэша L2ARC и ZIL, что значительно повышает производительность внутренних пулов хранения на базе SAS HDD. Такая конфигурация позволяет предприятиям достичь оптимального баланса между производительностью и бюджетом, а два активных контроллера обеспечивают бесперебойную работу сервисов.

«ES1686Adc наглядно демонстрирует искусство баланса в архитектуре систем хранения данных. Не все данные требуют размещения на чрезвычайно дорогих полностью флеш-накопительных системах, — отметил Шон Тенг (Sean Teng), менеджер по продуктам QNAP. — Благодаря гибкой конфигурации высокопроизводительных SSD U.3 NVMe и емких накопителей SAS предприятия могут максимизировать общую производительность и отдачу от инвестиций в рамках одного корпуса, сохраняя при этом бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры, от которой они зависят».

Основные особенности

Гибридная конструкция интерфейсов: все 16 отсеков для накопителей поддерживают установку 3,5-дюймовых жестких дисков SAS HDD или 2,5-дюймовых SSD SAS / двухпортовых SSD U.3 NVMe. Такое решение обеспечивает оптимальный баланс между максимальной производительностью и гибкостью конфигурации, позволяя предприятиям плавно масштабировать систему по мере роста потребностей бизнеса и бюджета.

все 16 отсеков для накопителей поддерживают установку 3,5-дюймовых жестких дисков SAS HDD или 2,5-дюймовых SSD SAS / двухпортовых SSD U.3 NVMe. Такое решение обеспечивает оптимальный баланс между максимальной производительностью и гибкостью конфигурации, позволяя предприятиям плавно масштабировать систему по мере роста потребностей бизнеса и бюджета. Высокая доступность благодаря двум активным контроллерам Active-Active: два полностью независимых контроллера на базе процессоров Intel Xeon серии D одновременно обрабатывают запросы ввода-вывода (Active-Active). В случае отказа одного из контроллеров система мгновенно и бесшовно переключается на резервный благодаря высокоскоростному внутреннему соединению PCIe (NTB), обеспечивая полностью бесперебойную работу приложений на стороне фронтенда.

два полностью независимых контроллера на базе процессоров Intel Xeon серии D одновременно обрабатывают запросы ввода-вывода (Active-Active). В случае отказа одного из контроллеров система мгновенно и бесшовно переключается на резервный благодаря высокоскоростному внутреннему соединению PCIe (NTB), обеспечивая полностью бесперебойную работу приложений на стороне фронтенда. Защита данных с помощью оптимизированной для ZFS системы QES: система оснащена операционной системой QES корпоративного класса на базе ZFS, которая автоматически обнаруживает и исправляет незаметные повреждения данных, обеспечивая их целостность на всех этапах обработки и хранения. Мощные технологии встроенной дедупликации и сжатия данных также позволяют экономить пространство и продлевать срок службы SSD.

система оснащена операционной системой QES корпоративного класса на базе ZFS, которая автоматически обнаруживает и исправляет незаметные повреждения данных, обеспечивая их целостность на всех этапах обработки и хранения. Мощные технологии встроенной дедупликации и сжатия данных также позволяют экономить пространство и продлевать срок службы SSD. Интеллектуальный BBU и аварийное восстановление: встроенный интеллектуальный блок резервного питания BBU (Battery Backup Unit) и технология Copy-to-Flash обеспечивают безопасную запись кэшированных данных из DRAM в защищенную область SSD M.2 в случае неожиданного отключения электропитания. Система также поддерживает практически неограниченное количество снимков (snapshot) для комплексного аварийного восстановления.

встроенный интеллектуальный блок резервного питания BBU (Battery Backup Unit) и технология Copy-to-Flash обеспечивают безопасную запись кэшированных данных из DRAM в защищенную область SSD M.2 в случае неожиданного отключения электропитания. Система также поддерживает практически неограниченное количество снимков (snapshot) для комплексного аварийного восстановления. Оптимизация для виртуализации и различных приложений: поддерживаются дополнительные карты Fibre Channel со скоростью до 32 Гбит/с, а также технологии разгрузки VAAI и ODX для серверов виртуализации; iSER (iSCSI over RDMA) снижает нагрузку на CPU. Высокая производительность NVMe по количеству операций ввода-вывода в секунду (IOPS) позволяет легко справляться с «загрузочными штормами» (Boot Storms) в инфраструктурах VDI, когда сотни сотрудников одновременно запускают свои системы. Поддержка расширения сетевых подключений 25GbE делает систему идеальным выбором для совместного редактирования медиаконтента высокого разрешения в форматах 4K/8K.

поддерживаются дополнительные карты Fibre Channel со скоростью до 32 Гбит/с, а также технологии разгрузки VAAI и ODX для серверов виртуализации; iSER (iSCSI over RDMA) снижает нагрузку на CPU. Высокая производительность NVMe по количеству операций ввода-вывода в секунду (IOPS) позволяет легко справляться с «загрузочными штормами» (Boot Storms) в инфраструктурах VDI, когда сотни сотрудников одновременно запускают свои системы. Поддержка расширения сетевых подключений 25GbE делает систему идеальным выбором для совместного редактирования медиаконтента высокого разрешения в форматах 4K/8K. Расширение хранилища до петабайтного масштаба: с помощью дополнительных карт расширения SAS и двухканальных подключений можно подключить до семи модулей расширения QNAP SAS, создав систему хранения емкостью в несколько петабайт. При этом обеспечивается непрерывная работа сервисов даже в случае отказа одного узла.

Основные технические характеристики:

ES1686Adc: 8-ядерный процессор Intel Xeon D (по одному на каждый контроллер); 16 отсеков для 3,5-дюймовых жестких дисков SAS HDD или 2,5-дюймовых SSD SAS / двухпортовых SSD U.3 NVMe; каждый контроллер оснащен одним SSD M.2 SATA емкостью 64 ГБ, выделенным для защиты кэша Copy-to-Flash (C2F) при потере питания; резервируемая конструкция блоков питания. Каждый контроллер оснащен четырьмя портами 10GbE SFP+ и тремя портами 2.5GbE (один из которых предназначен для управления), а также двумя слотами расширения PCIe.

Оформить заявку на приобретение новинки можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена ES1686Adc-2142IT-128G на условиях MSRP составляет 39,999 AZN. На устройство предоставляется 5 лет гарантии.