Компания Alibaba представила новую флагманскую ИИ-модель Qwen4-Max, которая сочетает высокую производительность с рекордной экономичностью. При общем объеме в 2,4 трлн. параметров алгоритм использует архитектуру разреженной активации (MoE) и задействует лишь 71 млрд. параметров на один токен — это на 25% меньше, чем у предыдущей версии Qwen3.8-Max. Такой подход позволил сохранить глубокие способности к рассуждению и работу с изображениями, но при этом сократить среднюю стоимость выполнения задач во внутреннем бенчмарке Work360 на 60%. Модель получила контекстное окно объемом в 1 млн. токенов и конкурентные расценки на API: $1,5 за 1 млн. входных токенов, $4,5 за 1 млн. выходных и всего $0,075 за кэшированный ввод.

На практике Qwen4-Max ориентирована на решение сложных прикладных и инженерных задач. Нейросеть умеет создавать 3D-сцены в Blender, помогать в разработке игр на движках Unity, Unreal Engine и Godot, а также проектировать производственные линии и автомобильные детали — в одном из тестов она сократила ручное программирование обработки детали с 475 до 24 мин. Для бизнеса модель способна собирать финансовые данные в готовые отчеты с таблицами Excel и презентациями или проводить юридический анализ документов с обязательной ссылкой на первоисточники. Кроме того, в Qwen4-Max реализована поддержка автономных ИИ-агентов с функцией Live Delivery, которая позволяет пользователям видеть промежуточные этапы длительной работы и корректировать задачу в реальном времени, не дожидаясь финала.

В технологическом плане Qwen4-Max уже доказала свою эффективность в науке: за 48 часов непрерывной автономной работы модель открыла и экспериментально подтвердила новую молекулу-хладагент для полупроводников следующего поколения, а также провела самостоятельное исследование болезни Альцгеймера. Параллельно с этим Alibaba усилила контуры безопасности, что отражает общий тренд китайской ИИ-индустрии на фоне мировых опасений по поводу кибератак. Разработчики тщательно отфильтровали обучающие выборки, вырезав данные для наступательных киберопераций, но оставив инструменты для защиты и поиска уязвимостей, а также выпустили специальные датасеты для снижения рисков в сфере химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

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Несмотря на то, что Qwen4-Max останется проприетарной, Alibaba подтвердила приверженность принципам open-source и пообещала в ближайшее время выпустить более компактные версии линейки Qwen4 с открытыми весами. Флагманская модель уже доступна пользователям в облаке QwenCloud, сервисах QwenWork, Qoder и QwenStudio, а разработчики могут интегрировать ее через API или специальный тариф Token Plan.