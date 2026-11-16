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Asus выпустил упрощенную версию 14-дюймового ноутбука ExpertBook A7

Asus ExpertBook A7

Компания Asus представила более доступную конфигурацию ноутбука ExpertBook A7. Новая модель получила небольшой объем оперативной памяти и накопителя, но при этом сохранила ключевые особенности старшей версии.

Asus ExpertBook A7

Новый Asus ExpertBook A7 выполнен в цельнометаллическом корпусе и оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1800p, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 500 нит.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core 5 320, 8 Gb оперативной памяти и SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 на 256 Gb. В модели установлен аккумулятор емкостью 65 Вт·ч, который, по заявлению Asus, обеспечивает до 26 часов автономной работы (согласно официальным тестам при воспроизведении видео).

Упрощенная версия Asus ExpertBook A7 уже поступила в продажу по цене $1189/от €1199.

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