Asus выпустил упрощенную версию 14-дюймового ноутбука ExpertBook A7

Компания Asus представила более доступную конфигурацию ноутбука ExpertBook A7. Новая модель получила небольшой объем оперативной памяти и накопителя, но при этом сохранила ключевые особенности старшей версии.

Новый Asus ExpertBook A7 выполнен в цельнометаллическом корпусе и оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1800p, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 500 нит.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core 5 320, 8 Gb оперативной памяти и SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 на 256 Gb. В модели установлен аккумулятор емкостью 65 Вт·ч, который, по заявлению Asus, обеспечивает до 26 часов автономной работы (согласно официальным тестам при воспроизведении видео).

Упрощенная версия Asus ExpertBook A7 уже поступила в продажу по цене $1189/от €1199.